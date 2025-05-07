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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T18:28

2025-05-07T18:28

2025-05-07T18:28

севастополь

транспорт

морской транспорт

логистика

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.Морское сообщение в городе было приостановлено вечером в среду. Для жителей были организованы компенсационные маршруты автобусов. Ограничения действовали 12 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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