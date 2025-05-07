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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:28
2025-05-07T18:28
севастополь
транспорт
морской транспорт
логистика
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.Морское сообщение в городе было приостановлено вечером в среду. Для жителей были организованы компенсационные маршруты автобусов. Ограничения действовали 12 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, морской транспорт, логистика, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта

18:28 07.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.
Морское сообщение в городе было приостановлено вечером в среду. Для жителей были организованы компенсационные маршруты автобусов. Ограничения действовали 12 минут.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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