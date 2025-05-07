https://crimea.ria.ru/20250507/lukashenko-k-80-letiyu-pobedy-amnistiroval-okolo-8-tysyach-osuzhdennykh-1146275930.html

Лукашенко к 80-летию Победы амнистировал около 8 тысяч осужденных

Лукашенко к 80-летию Победы амнистировал около 8 тысяч осужденных - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Лукашенко к 80-летию Победы амнистировал около 8 тысяч осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы, он затронет около восьми тысяч осужденных. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T14:45

2025-05-07T14:45

2025-05-07T14:45

николай лукашенко

амнистия

белоруссия

80 лет победы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы, он затронет около восьми тысяч осужденных. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц", - говорится в сообщении.В отношении большинства осужденных основными условиями амнистии являются полное возмещение ущерба, а также положительная характеристика в период отбывания наказания, указали в пресс-службе.Амнистия предусматривает освобождение от наказания или его смягчение. Мера коснется осужденных, совершивших не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие преступления.Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие.Осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на один год.Кроме того, полностью будут освобождены от наказания лица с определенными заболеваниями."По предварительным расчетам амнистия затронет почти восемь тысяч осужденных", - добавили в пресс-службе президента республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, амнистия, белоруссия, 80 лет победы, новости