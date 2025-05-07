https://crimea.ria.ru/20250507/legendarnyy-veteran-chf-nikolay-tokarev-priglashen-na-parad-v-moskvu-1146283962.html

Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву

Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T18:03

2025-05-07T18:03

2025-05-07T18:03

москва

гранд сервис экспресс

ветераны

80 лет победы

парад

победа

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Также 9 мая он рассчитывает пожать руку верховому главнокомандующему Владимиру Путину. Полковник в отставке получил приглашение от администрации президента на трибуну для почетных гостей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеровКак отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяЛетние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, гранд сервис экспресс, ветераны, 80 лет победы, парад, победа, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации)