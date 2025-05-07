Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
Легенда Черноморского флота – ветеран Николай Токарев прибыл на парад в Москву
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Легенда Черноморского флота – ветеран Николай Токарев прибыл на поезде в Москву на парад
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Мечта была моя – побывать в Москве на параде на Красной площади. Посмотреть с трибуны. Телевизор смотришь – не то. А вот лично посмотреть, не знаю, какое впечатление на меня произведет. Боюсь, что колоссальное", – рассказал Николай Токарев.
Также 9 мая он рассчитывает пожать руку верховому главнокомандующему Владимиру Путину. Полковник в отставке получил приглашение от администрации президента на трибуну для почетных гостей.
"Легенда Черноморского флота прибыл из Севастополя на поезде №91/92. На перроне волонтеры предложили 98-летнему ветерану воспользоваться коляской. Но тот наотрез отказался, и весь путь от вагона до вокзала прошел пешком", – рассказали в пресс-службе перевозчика.
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