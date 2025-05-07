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Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:03
2025-05-07T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Также 9 мая он рассчитывает пожать руку верховому главнокомандующему Владимиру Путину. Полковник в отставке получил приглашение от администрации президента на трибуну для почетных гостей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеровКак отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяЛетние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
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Новости
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РИА Новости Крым
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москва, гранд сервис экспресс, ветераны, 80 лет победы, парад, победа, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву

Легенда Черноморского флота – ветеран Николай Токарев прибыл на парад в Москву

18:03 07.05.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Легенда Черноморского флота – ветеран Николай Токарев прибыл на поезде в Москву на парад
Легенда Черноморского флота – ветеран Николай Токарев прибыл на поезде в Москву на парад
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Токарев из Севастополя приехал в Москву для участия в параде Победы на Красной площади. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Мечта была моя – побывать в Москве на параде на Красной площади. Посмотреть с трибуны. Телевизор смотришь – не то. А вот лично посмотреть, не знаю, какое впечатление на меня произведет. Боюсь, что колоссальное", – рассказал Николай Токарев.

Также 9 мая он рассчитывает пожать руку верховому главнокомандующему Владимиру Путину. Полковник в отставке получил приглашение от администрации президента на трибуну для почетных гостей.

"Легенда Черноморского флота прибыл из Севастополя на поезде №91/92. На перроне волонтеры предложили 98-летнему ветерану воспользоваться коляской. Но тот наотрез отказался, и весь путь от вагона до вокзала прошел пешком", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

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МоскваГранд Сервис ЭкспрессВетераны80 лет ПобедыПарадПобедаНовостиЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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