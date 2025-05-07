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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Крымский мост закрыт
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T17:43
2025-05-07T17:43
2025-05-07T17:46
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.После обеда у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. К 13:00 со стороны Керчи проезда ждали 250 машин. К 17:00 в пробке на выезде из Крыма скопилось 467 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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мост, крымский мост, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя