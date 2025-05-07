Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды
У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 405 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 405 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - отмечается в сообщении.
Вечером 7 мая на мосту были введены ограничения для проезда транспорта. Запрет действовал в течение часа. После запуска движения автомобилей с двух сторон мостового перехода ожидали досмотра 550 авто.
На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
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