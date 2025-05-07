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Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды

Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды

Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T21:08

2025-05-07T21:08

2025-05-07T21:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером 7 мая на мосту были введены ограничения для проезда транспорта. Запрет действовал в течение часа. После запуска движения автомобилей с двух сторон мостового перехода ожидали досмотра 550 авто.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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