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Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды
Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды
Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T21:08
2025-05-07T21:08
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером 7 мая на мосту были введены ограничения для проезда транспорта. Запрет действовал в течение часа. После запуска движения автомобилей с двух сторон мостового перехода ожидали досмотра 550 авто.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: актуальная ситуация к вечеру среды

У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 405 машин

21:08 07.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 405 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - отмечается в сообщении.
Вечером 7 мая на мосту были введены ограничения для проезда транспорта. Запрет действовал в течение часа. После запуска движения автомобилей с двух сторон мостового перехода ожидали досмотра 550 авто.
На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по нескольку часов.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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