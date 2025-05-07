https://crimea.ria.ru/20250507/kiev-ne-khochet-vozvraschat-zalozhnikov-iz-kurskogo-prigranichya---moskalkova-1146273929.html
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова
Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T14:03
2025-05-07T14:03
2025-05-07T14:04
новости
татьяна москалькова
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
пленные
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее она сообщала, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.Омбудсмен подчеркнула, что Москва возвращает Киеву мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек.6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.Также накануне сообщалось, что на севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения.Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Курской области эвакуируют жителейПутин поручил поддержать жителей Курской областиВ МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
курская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_b6c34c4d139296f41c625809b7e8b1bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, татьяна москалькова, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, пленные, украина
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом по курским заложникам
14:03 07.05.2025 (обновлено: 14:04 07.05.2025)