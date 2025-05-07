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Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова
Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T14:03
2025-05-07T14:04
новости
татьяна москалькова
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
пленные
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее она сообщала, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.Омбудсмен подчеркнула, что Москва возвращает Киеву мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек.6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.Также накануне сообщалось, что на севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения.Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Курской области эвакуируют жителейПутин поручил поддержать жителей Курской областиВ МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
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новости, татьяна москалькова, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, пленные, украина
Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова

Москалькова рассказала о переговорах с Киевом по курским заложникам

14:03 07.05.2025 (обновлено: 14:04 07.05.2025)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее она сообщала, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.
"Украинская сторона выставляет надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей Курской области", – рассказала Москалькова РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что Москва возвращает Киеву мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек.
6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.
Также накануне сообщалось, что на севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.
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