https://crimea.ria.ru/20250507/kiev-ne-khochet-vozvraschat-zalozhnikov-iz-kurskogo-prigranichya---moskalkova-1146273929.html

Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова

Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Киев не хочет возвращать заложников из Курского приграничья - Москалькова

Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T14:03

2025-05-07T14:03

2025-05-07T14:04

новости

татьяна москалькова

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

пленные

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Украина выставляет надуманные условия по возвращению мирных жителей Курской области, которые удерживаются в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее она сообщала, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.Омбудсмен подчеркнула, что Москва возвращает Киеву мирных жителей без каких-либо условий, последний раз репатриировали 25 человек.6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.Также накануне сообщалось, что на севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения.Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Курской области эвакуируют жителейПутин поручил поддержать жителей Курской областиВ МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году

курская область

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, татьяна москалькова, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, пленные, украина