Рейтинг@Mail.ru
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250507/kak-vzyskivayut-dolgi-po-kreditam-s-uchastnikov-svo-1146264717.html
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T06:41
2025-05-07T06:39
кредит
участники сво
финансы
новости
армия и флот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_28a61a51ceddfef097bc6071421d1ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним."Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fd3c1315cafc92f8dc3ec3649b7fab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кредит, участники сво, финансы, новости, армия и флот, россия
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО

Коллекторы прекратили взыскание с участников СВО долгов на 500 миллионов рублей

06:41 07.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.
Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним.
"В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", - рассказали в НАПКА.
"Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КредитУчастники СВОФинансыНовостиАрмия и флотРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:41Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
06:33От Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
06:12ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - губернатор
06:02Здесь птицы не поют: бойцы СВО в проекте "Нам нужна одна Победа"
00:01На пороге шторма: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
Лента новостейМолния