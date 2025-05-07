https://crimea.ria.ru/20250507/kak-vzyskivayut-dolgi-po-kreditam-s-uchastnikov-svo-1146264717.html

Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО

Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО

Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T06:41

2025-05-07T06:41

2025-05-07T06:39

кредит

участники сво

финансы

новости

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним."Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредит, участники сво, финансы, новости, армия и флот, россия