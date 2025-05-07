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Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T06:41
2025-05-07T06:41
2025-05-07T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним."Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кредит, участники сво, финансы, новости, армия и флот, россия
Как взыскивают долги по кредитам с участников СВО
Коллекторы прекратили взыскание с участников СВО долгов на 500 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.
Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним.
"В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", - рассказали в НАПКА.
"Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.
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