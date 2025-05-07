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Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
35-летний житель Анапы создал и возглавил организованную группу из семи человек, которые в двух подпольных лабораториях в пригороде Анапы синтезировали... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T16:19
2025-05-07T16:19
2025-05-07T16:19
анапа
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 35-летний житель Анапы создал и возглавил организованную группу из семи человек, которые в двух подпольных лабораториях в пригороде Анапы синтезировали наркотики в промышленных масштабах. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, злоумышленник задержан в Армении и предстанет перед судом.По данным правоохранителей, незаконный бизнес мужчина организовал в 2023 году. Подпольную деятельность вскрыли силовики, из незаконного оборота было изъято около 157 кг готового наркотика и около 300 литров прекурсоров. При этом обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.Сейчас уголовное дело направлено в суд. Организатору грозит пожизненное заключение. Уголовное дело в отношении еще шести участников группы также в суде. Один из фигурантов скрылся и объявлен федеральный розыск, уголовное дело в его отношении выделено отдельное производство..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах РоссииВо все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердаке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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анапа, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, наркотики, суд, новости
Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под суд
В Анапе пойдет под суд организатор двух нарколабораторий
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 35-летний житель Анапы создал и возглавил организованную группу из семи человек, которые в двух подпольных лабораториях в пригороде Анапы синтезировали наркотики в промышленных масштабах. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, злоумышленник задержан в Армении и предстанет перед судом.
По данным правоохранителей, незаконный бизнес мужчина организовал в 2023 году. Подпольную деятельность вскрыли силовики, из незаконного оборота было изъято около 157 кг готового наркотика и около 300 литров прекурсоров. При этом обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.
"Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и в мае 2024 года злоумышленника задержали в Армении, а в феврале 2025 года он был экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Организатору грозит пожизненное заключение. Уголовное дело в отношении еще шести участников группы также в суде. Один из фигурантов скрылся и объявлен федеральный розыск, уголовное дело в его отношении выделено отдельное производство.
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