https://crimea.ria.ru/20250507/gotovil-terakt-v-kerchi--ukrainskomu-agentu-predyavili-obvinenie-1146270659.html

Готовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение

Готовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Готовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение

Уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова о приготовлении к теракту в Ленинском районе Крыма направили в суд. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T11:36

2025-05-07T11:36

2025-05-07T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова о приготовлении к теракту в Ленинском районе Крыма направили в суд. Об этом сообщили в прокуратуре республики.В апреле этого года ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.По версии следствия, обвиняемый, будучи противником проведения спецоперации, летом 2024 года через мессенджер установил связь с сотрудником ГУР минобороны Украины. Он получил задание от куратора, согласно которому должен был осуществить взрыв одного из объектов жизнеобеспечения региона – насосной станции в Ленинском районе."Он получил координаты места расположения тайника с самодельным взрывным устройством, которое он изъял и хранил, ожидая дальнейших инструкций. Реализовать задуманное ему не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – сказано в сообщении республиканской прокуратуры.Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыТеракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ Крымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, суд, происшествия