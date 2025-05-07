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Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву

Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву

Власти Эстонии не разрешили пролет над своей территорией спецборта из Братиславы, на котором летит на Парад Победы в Москву премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T20:59

2025-05-07T20:59

2025-05-07T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Эстонии не разрешили пролет над своей территорией спецборта из Братиславы, на котором летит на Парад Победы в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщил сам словацкий лидер в соцсети, передает РИА Новости.Он добавил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.По его словам, из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве."Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", - добавил Фицо.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву уже прилетели президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры Кубы и Монголии Мигел Диас-Канель Бермудес и Ухнагийн Хурэлсух. В целом ожидается участие в торжествах лидеров более 20 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет в Киев 9 мая к ЗеленскомНа парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеровКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, словакия, роберт фицо, в мире, политика, авиация, новости, москва, 80 лет победы