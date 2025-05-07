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Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву
Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву
Власти Эстонии не разрешили пролет над своей территорией спецборта из Братиславы, на котором летит на Парад Победы в Москву премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T20:59
2025-05-07T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Эстонии не разрешили пролет над своей территорией спецборта из Братиславы, на котором летит на Парад Победы в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщил сам словацкий лидер в соцсети, передает РИА Новости.Он добавил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.По его словам, из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве."Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", - добавил Фицо.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву уже прилетели президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры Кубы и Монголии Мигел Диас-Канель Бермудес и Ухнагийн Хурэлсух. В целом ожидается участие в торжествах лидеров более 20 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет в Киев 9 мая к ЗеленскомНа парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеровКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
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эстония, словакия, роберт фицо, в мире, политика, авиация, новости, москва, 80 лет победы
Эстония запретила пролет самолета Роберта Фицо в Москву
Эстония запретила пролет над своей территорией направляющегося в РФ самолета Роберта Фицо
20:59 07.05.2025 (обновлено: 21:00 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Эстонии не разрешили пролет над своей территорией спецборта из Братиславы, на котором летит на Парад Победы в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщил сам словацкий лидер в соцсети, передает РИА Новости.
"Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией", - сказал Фицо.
Он добавил, что Эстония приняла такое решение несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование ее воздушного пространства.
"Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", - добавил он.
По его словам, из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве.
"Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", - добавил Фицо.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву уже прилетели президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры Кубы и Монголии Мигел Диас-Канель Бермудес и Ухнагийн Хурэлсух. В целом ожидается участие в торжествах лидеров более 20 стран мира.
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