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Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео
В Крыму стартовал автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Две колонны специализированной пожарно-спасательной... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T17:19
2025-05-07T17:19
крым
80 лет победы
память
патриотическое воспитание
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Две колонны специализированной пожарно-спасательной техники едут маршрутами, которыми в 1944 году следовали наступающие бойцы Красной Армии.Обе колонны встретились в Симферополе. Участники возложили цветы к Вечному огню на мемориале Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.Колонна, идущая из Керчи, почтила память погибших возле памятника жертвам фашистской оккупации Ленинского района в поселке городского типа Ленино, защитникам Крыма на Ак-Монайских позициях, Керченско-Феодосийскому десанту.Колонна, которая едет из Джанкоя, посетила памятник погибшим жителям в селе Рощино, аллею Славы Героев Советского Союза в поселке Красногвардейское, мемориал в селе Амурское.В мероприятии принимают участие сотрудники и специальная техника "Крым-Спаса", Пожарной охраны и "Россоюзспаса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию ПобедыТравили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
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крым, 80 лет победы, память, патриотическое воспитание, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, видео, общество, алексей еременко
Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео

В Крыму стартовал автопробег спасателей к 80-летию Великой Победы

17:19 07.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Две колонны специализированной пожарно-спасательной техники едут маршрутами, которыми в 1944 году следовали наступающие бойцы Красной Армии.
Обе колонны встретились в Симферополе. Участники возложили цветы к Вечному огню на мемориале Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.
Колонна, идущая из Керчи, почтила память погибших возле памятника жертвам фашистской оккупации Ленинского района в поселке городского типа Ленино, защитникам Крыма на Ак-Монайских позициях, Керченско-Феодосийскому десанту.
Колонна, которая едет из Джанкоя, посетила памятник погибшим жителям в селе Рощино, аллею Славы Героев Советского Союза в поселке Красногвардейское, мемориал в селе Амурское.
В мероприятии принимают участие сотрудники и специальная техника "Крым-Спаса", Пожарной охраны и "Россоюзспаса".
"Приняли участие как современные образцы пожарно-спасательной техники – те, на которых нам приходится ежедневно работать, так и исторические экспонаты – ЗИЛ-130, который уверенно прошел весь маршрут и мы получили дополнительную уверенность в том, что на нем мы сможем еще спасать жизни людей", - сказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко.
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