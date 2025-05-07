https://crimea.ria.ru/20250507/dorogami-osvoboditeley-v-krymu-startoval-avtoprobeg-spasateley--video-1146279711.html

Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео

Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Дорогами освободителей: в Крыму стартовал автопробег спасателей – видео

В Крыму стартовал автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Две колонны специализированной пожарно-спасательной... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T17:19

2025-05-07T17:19

2025-05-07T17:19

крым

80 лет победы

память

патриотическое воспитание

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

новости крыма

видео

общество

алексей еременко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146282408_0:63:1095:679_1920x0_80_0_0_50f71759c397fe683e2bb724d50ebb35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал автопробег, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Две колонны специализированной пожарно-спасательной техники едут маршрутами, которыми в 1944 году следовали наступающие бойцы Красной Армии.Обе колонны встретились в Симферополе. Участники возложили цветы к Вечному огню на мемориале Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.Колонна, идущая из Керчи, почтила память погибших возле памятника жертвам фашистской оккупации Ленинского района в поселке городского типа Ленино, защитникам Крыма на Ак-Монайских позициях, Керченско-Феодосийскому десанту.Колонна, которая едет из Джанкоя, посетила памятник погибшим жителям в селе Рощино, аллею Славы Героев Советского Союза в поселке Красногвардейское, мемориал в селе Амурское.В мероприятии принимают участие сотрудники и специальная техника "Крым-Спаса", Пожарной охраны и "Россоюзспаса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма"Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию ПобедыТравили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае

https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, 80 лет победы, память, патриотическое воспитание, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, видео, общество, алексей еременко