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Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов
Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов
В преддверии 80-летия Победы в информационном пространстве фиксируется рост провокационных вбросов, фейковых сообщений и попыток расшатать общественное... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T11:23
2025-05-07T11:29
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в информационном пространстве фиксируется рост провокационных вбросов, фейковых сообщений и попыток расшатать общественное настроение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что за подобной активностью стоят противники России, стремящиеся испортить один из главных праздников страны.Жителей полуострова он призвал сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.Кроме того, глава республики напомнил, что на территории ряда муниципалитетов и стратегических важных объектов в Крыму продолжает действовать повышенный – "желтый" - уровень террористической опасности."Органы правопорядка работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для обеспечения безопасности. Мы не позволим противнику добиться своих целей. Недобитые нацисты не смогут испортить нам праздник. Они проиграли тогда, проиграют и теперь", – заключил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкУгрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику КиеваУгрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма
Провокации и вбросы: в Крыму усилили меры безопасности к 9 мая – Аксенов

В преддверии 80-летия Победы фиксируется рост провокационных вбросов – Аксенов

11:23 07.05.2025 (обновлено: 11:29 07.05.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в информационном пространстве фиксируется рост провокационных вбросов, фейковых сообщений и попыток расшатать общественное настроение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что за подобной активностью стоят противники России, стремящиеся испортить один из главных праздников страны.

"Цели противника понятны: посеять страх, растерянность и панику, подорвать доверие к власти и нашим Вооруженным Силам", – написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.

Жителей полуострова он призвал сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.
Кроме того, глава республики напомнил, что на территории ряда муниципалитетов и стратегических важных объектов в Крыму продолжает действовать повышенный – "желтый" - уровень террористической опасности.
"Органы правопорядка работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для обеспечения безопасности. Мы не позволим противнику добиться своих целей. Недобитые нацисты не смогут испортить нам праздник. Они проиграли тогда, проиграют и теперь", – заключил Аксенов.
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