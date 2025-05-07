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Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму
Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму
Воспитанники Международного детского центра "Артек" в преддверии 80-й годовщины Великой Победы водрузили копию Знамени Победы на одной из природных... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T21:14
2025-05-07T21:14
2025-05-07T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Воспитанники Международного детского центра "Артек" в преддверии 80-й годовщины Великой Победы водрузили копию Знамени Победы на одной из природных достопримечательностей Гурзуфа – скале Шяляпина. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.Директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул важность события для воспитания молодого поколения.Федоренко также отметил, что проведение таких акций – залог сохранения исторической правды и уважения к героическому прошлому нашей страны.Знамя Победы – это один из официальных символов Победы Советского Союза над нацистской Германией и ее союзниками в Великой Отечественной войне. Штурмовой флаг 150-ой стрелковой Ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 1 мая 1945 года был водружен над зданием Рейхстага в Берлине красноармейцами Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы" О героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму
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крым, мдц "артек", патриотическое воспитание, 80 лет победы, общество, дети, новости крыма
Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму
Воспитанники "Артека" водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Воспитанники Международного детского центра "Артек" в преддверии 80-й годовщины Великой Победы водрузили копию Знамени Победы на одной из природных достопримечательностей Гурзуфа – скале Шяляпина. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
Директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул важность события для воспитания молодого поколения.
"Мы гордимся тем, что можем воспитывать в детях чувство ответственности и любви к Родине, чтобы память о Победе жила в сердцах каждого. Такие акции помогают юным артековцам почувствовать связь времён и понять, что память о Победе – это не просто слова, а живая история, которую мы передаем из рук в руки", - сказал он.
Федоренко также отметил, что проведение таких акций – залог сохранения исторической правды и уважения к героическому прошлому нашей страны.
Знамя Победы – это один из официальных символов Победы Советского Союза над нацистской Германией и ее союзниками в Великой Отечественной войне. Штурмовой флаг 150-ой стрелковой Ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 1 мая 1945 года был водружен над зданием Рейхстага в Берлине красноармейцами Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.
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