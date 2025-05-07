https://crimea.ria.ru/20250507/artekovtsy-vodruzili-kopiyu-znameni-pobedy-na-skale-shalyapina-v-krymu-1146288065.html

Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму

Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Артековцы водрузили копию Знамени Победы на скале Шаляпина в Крыму

Воспитанники Международного детского центра "Артек" в преддверии 80-й годовщины Великой Победы водрузили копию Знамени Победы на одной из природных... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T21:14

2025-05-07T21:14

2025-05-07T21:14

крым

мдц "артек"

патриотическое воспитание

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Воспитанники Международного детского центра "Артек" в преддверии 80-й годовщины Великой Победы водрузили копию Знамени Победы на одной из природных достопримечательностей Гурзуфа – скале Шяляпина. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.Директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул важность события для воспитания молодого поколения.Федоренко также отметил, что проведение таких акций – залог сохранения исторической правды и уважения к героическому прошлому нашей страны.Знамя Победы – это один из официальных символов Победы Советского Союза над нацистской Германией и ее союзниками в Великой Отечественной войне. Штурмовой флаг 150-ой стрелковой Ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 1 мая 1945 года был водружен над зданием Рейхстага в Берлине красноармейцами Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подвели итоги конкурса "Мы – наследники Победы!"Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы" О героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", патриотическое воспитание, 80 лет победы, общество, дети, новости крыма