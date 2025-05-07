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Армия России освободила Липовое в ДНР
Армия России освободила Липовое в ДНР - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Армия России освободила Липовое в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T14:48
2025-05-07T14:48
2025-05-07T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и поселка Ямполь в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, министерство обороны рф
Армия России освободила Липовое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Липовое в ДНР
14:48 07.05.2025 (обновлено: 15:44 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и поселка Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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