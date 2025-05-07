https://crimea.ria.ru/20250507/armiya-rossii-osvobodila-lipovoe-v-dnr-1146276485.html

Армия России освободила Липовое в ДНР

Армия России освободила Липовое в ДНР - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Армия России освободила Липовое в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T14:48

2025-05-07T14:48

2025-05-07T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и поселка Ямполь в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, министерство обороны рф