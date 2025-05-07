Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма
Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма в преддверии Дня Победы
© РИА Новости КрымВ Крыму передали уникальные фотоархивы Совинформбюро
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне первым лицам Крыма передали уникальные фотографии из архива Совинформбюро, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Три отреставрированные фотографии, оцифрованные из архивов военных корреспондентов, были вручены руководителем крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Еленой Черышевой главе Крыма Сергею Аксенову, председателю Государственного совета республики Владимиру Константинову и директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину.
© РИА Новости КрымАрхивные фотографии от Совинформбюро
1 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАрхивные фотографии от Совинформбюро
2 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАрхивные фотографии от Совинформбюро
3 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
1 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
2 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
3 из 3
Архивные фотографии от Совинформбюро
© РИА Новости Крым
На каждом из снимков – живое свидетельство эпохи и сила веры в Победу. Их сопровождает историческая надпись от Совинформбюро: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!".
"Совинформбюро во времена Великой Отечественной войны являлось важнейшим поставщиком новостей. Наши коллеги-военкоры того времени, как и военкоры современного мира, рискуя своими жизнями, делали все возможное для того, чтобы мир знал правду о происходящих событиях. И наша общая задача − сохранить эту правду", − подчеркнула Елена Черышева.
Фотоархивы – не просто подарок, а символ преемственности поколений и уважения к подвигу тех, кто защищал Родину. Снимки руководителям региона передали во время торжественного концерта участников конкурса "Мы – наследники Победы!".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.