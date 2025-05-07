https://crimea.ria.ru/20250507/arkhivnye-fotografii-ot-sovinformbyuro-peredali-pervym-litsam-kryma-1146277705.html

Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма

Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне первым лицам Крыма передали уникальные фотографии из архива Совинформбюро, передает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:05

2025-05-07T15:05

2025-05-07T15:05

80 лет победы

совинформбюро

международная медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

сергей аксенов

владимир константинов

андрей мальгин

елена черышева

память

военкоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146277111_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_3e88560ffe341d035fb9f852d7684609.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне первым лицам Крыма передали уникальные фотографии из архива Совинформбюро, передает корреспондент РИА Новости Крым.Три отреставрированные фотографии, оцифрованные из архивов военных корреспондентов, были вручены руководителем крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Еленой Черышевой главе Крыма Сергею Аксенову, председателю Государственного совета республики Владимиру Константинову и директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину.На каждом из снимков – живое свидетельство эпохи и сила веры в Победу. Их сопровождает историческая надпись от Совинформбюро: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!".Фотоархивы – не просто подарок, а символ преемственности поколений и уважения к подвигу тех, кто защищал Родину. Снимки руководителям региона передали во время торжественного концерта участников конкурса "Мы – наследники Победы!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240508/rossiya-segodnya-predstavila-v-sevastopole-unikalnuyu-vystavku-o-voyne-1137124698.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, сергей аксенов, владимир константинов, андрей мальгин, елена черышева, память, военкоры