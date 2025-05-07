https://crimea.ria.ru/20250507/aliev-ne-priletit-v-moskvu-na-parad-pobedy-1146284930.html

Алиев не прилетит в Москву на парад Победы

Алиев не прилетит в Москву на парад Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Алиев не прилетит в Москву на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на Парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T18:40

2025-05-07T18:40

2025-05-07T18:40

ильхам алиев

азербайджан

москва

80 лет победы

парад

новости

юрий ушаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на Парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.По его словам, лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.Также не прилетит в российскую столицу и президент Лаоса Тхонглун Сисулит – он заразился коронавирусом. Страну на Параде Победы представит министр иностранных дел.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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азербайджан

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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