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Алиев не прилетит в Москву на парад Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Алиев не прилетит в Москву на парад Победы
Алиев не прилетит в Москву на парад Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Алиев не прилетит в Москву на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на Парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T18:40
2025-05-07T18:40
ильхам алиев
азербайджан
москва
80 лет победы
парад
новости
юрий ушаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на Парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.По его словам, лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.Также не прилетит в российскую столицу и президент Лаоса Тхонглун Сисулит – он заразился коронавирусом. Страну на Параде Победы представит министр иностранных дел.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ильхам алиев, азербайджан, москва, 80 лет победы, парад, новости, юрий ушаков
Алиев не прилетит в Москву на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на парад Победы – Ушаков

18:40 07.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алие
Президент Азербайджана Ильхам Алие
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на Парад Победы в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит (в Москву на Парад Победы - ред.), к сожалению", - сказал Ушаков.
По его словам, лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.
Также не прилетит в российскую столицу и президент Лаоса Тхонглун Сисулит – он заразился коронавирусом. Страну на Параде Победы представит министр иностранных дел.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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