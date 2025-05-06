https://crimea.ria.ru/20250506/zasukha-i-zamorozki-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-1146240738.html

Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму

Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму

Заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков, могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых,... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T21:33

2025-05-06T21:33

2025-05-06T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков, могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Она отметила, что заморозки в середине весны – вредны и для озимых культур, потому что для некоторых сортов это время – фаза начала колошения. В эту фазу даже 0 градусов уже представляет опасность, уточнила она.Также Радченко отметила, что не самым лучшим образом на урожае может отразиться и засуха, которая наблюдается в регионе, и "заморозки только усугубили состояние и без того ослабленных растений".Еще в начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30 процентов.Ночные заморозки в Крыму наблюдались в конце апреля и начале мая. На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, такая погода является явлением необычным, рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиШторм накроет Крым на три дняМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила радченко, крым, заморозки, засуха, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, мнения, сельское хозяйство, новости крыма