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Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
Заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков, могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых,... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T21:33
2025-05-06T21:33
эксклюзивы риа новости крым
людмила радченко
крым
заморозки
засуха
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
мнения
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков, могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Она отметила, что заморозки в середине весны – вредны и для озимых культур, потому что для некоторых сортов это время – фаза начала колошения. В эту фазу даже 0 градусов уже представляет опасность, уточнила она.Также Радченко отметила, что не самым лучшим образом на урожае может отразиться и засуха, которая наблюдается в регионе, и "заморозки только усугубили состояние и без того ослабленных растений".Еще в начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30 процентов.Ночные заморозки в Крыму наблюдались в конце апреля и начале мая. На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, такая погода является явлением необычным, рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиШторм накроет Крым на три дняМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины
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людмила радченко, крым, заморозки, засуха, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, мнения, сельское хозяйство, новости крыма
Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму

Заморозки и отсутствие осадков в Крыму могут снизить урожай зерновых и плодовых – ученые

21:33 06.05.2025
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков, могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

"Конечно, заморозки – это вещь очень локальна, где-то они больше, где-то меньше. Но уже сейчас можно говорить о том, что очень пострадали плодовые культуры. Так, у нас в Клепинино (Красногвардейский район – ред.), было в воздухе до – 4, но так было не во всех районах", – сказала Радченко.

Она отметила, что заморозки в середине весны – вредны и для озимых культур, потому что для некоторых сортов это время – фаза начала колошения. В эту фазу даже 0 градусов уже представляет опасность, уточнила она.
Также Радченко отметила, что не самым лучшим образом на урожае может отразиться и засуха, которая наблюдается в регионе, и "заморозки только усугубили состояние и без того ослабленных растений".
Еще в начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30 процентов.
Ночные заморозки в Крыму наблюдались в конце апреля и начале мая. На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, такая погода является явлением необычным, рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.
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