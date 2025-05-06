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В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
Копия скульптуры Воина-освободителя, созданная в Крыму, доставлена в Воронеж. Она возглавила колонну мотопробега "Ночных волков" в честь 80-летия Победы. Об... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T21:50
2025-05-06T21:50
2025-05-06T21:50
общество
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воронеж
"ночные волки"
патриотическое воспитание
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Копия скульптуры Воина-освободителя, созданная в Крыму, доставлена в Воронеж. Она возглавила колонну мотопробега "Ночных волков" в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мотоклуба.По данным пресс-службы, этот подарок с предысторией. В 2015 году власти Германии запретили "Ночным волкам" 9 мая посетить Трептов-парк и возложить цветы к монументу Победы. Байкеры изготовили и привезли скульптуру Воина-освободителя прямо к воротам посольства."Там она сутки простояла засыпанная цветами, которые несли к подножию монумента участники мотопробега и местные жители ближайших районов. Позже скульптура была доставлена в Севастополь и по просьбе жителей осталась там навсегда", – рассказал президент мотоклуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов.Ранее сообщалось, что в Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025". За две недели колонна проедет через главные города России, Белоруссии и Европы. По маршруту следования участники соберут частички Вечного огня из разных регионов РФ.Юбилейный 10-й международный мотомарш проводят мотоклуб "Ночные волки" и фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения "Дороги победы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев" В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
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РИА Новости Крым
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общество, крым, воронеж, "ночные волки", патриотическое воспитание, 80 лет победы, новости
В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
Из Крыма в Воронеж доставили копию скульптуры Воина-освободителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Копия скульптуры Воина-освободителя, созданная в Крыму, доставлена в Воронеж. Она возглавила колонну мотопробега "Ночных волков" в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мотоклуба.
"В мотоколонне в Воронеж прибыла копия скульптуры Воина-освободителя, сделанная крымчанами и торжественно возглавившая мотоколонну "Ночных волков", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, этот подарок с предысторией. В 2015 году власти Германии запретили "Ночным волкам" 9 мая посетить Трептов-парк и возложить цветы к монументу Победы. Байкеры изготовили и привезли скульптуру Воина-освободителя прямо к воротам посольства.
"Там она сутки простояла засыпанная цветами, которые несли к подножию монумента участники мотопробега и местные жители ближайших районов. Позже скульптура была доставлена в Севастополь и по просьбе жителей осталась там навсегда", – рассказал президент мотоклуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов.
Ранее сообщалось, что в Крым приехали участники мотомарша
"Дороги Победы – Пламя памяти 2025". За две недели колонна проедет через главные города России, Белоруссии и Европы. По маршруту следования участники соберут частички Вечного огня из разных регионов РФ.
Юбилейный 10-й международный мотомарш проводят мотоклуб "Ночные волки" и фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения "Дороги победы".
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