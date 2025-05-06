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В Сумской области усилили принудительную эвакуацию - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Сумской области усилили принудительную эвакуацию
В Сумской области усилили принудительную эвакуацию - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Сумской области усилили принудительную эвакуацию
На севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения. Об этом заявил глава Сумской областной администрации Олег... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T20:40
2025-05-06T20:40
украина
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения. Об этом заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров, его цитирует РИА Новости.По его данным, в настоящее время в Белопольской общине остаются около 4,7 тысяч человек, в Ворожбянской общине - около 2,1 тысячи жителей.Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.15 апреля Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской области. Должность занял Олег Григоров.10 апреля подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Журавка. 6 апреля стало известно об освобождении Басовки. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.26 апреля начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что в Сумской области общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеНовости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за суткиЕще один беспилотник сбит на подлете к Москве
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РИА Новости Крым
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украина, сумская область, эвакуация, новости, в мире, новости сво
В Сумской области усилили принудительную эвакуацию

В Сумской области Украины власти усилили принудительную эвакуацию жителей

20:40 06.05.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей на Украине
Эвакуация жителей на Украине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения. Об этом заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров, его цитирует РИА Новости.
"Еще раз подчеркиваю... мы сейчас вынуждены эвакуацию активизировать", - заявил Григоров.
По его данным, в настоящее время в Белопольской общине остаются около 4,7 тысяч человек, в Ворожбянской общине - около 2,1 тысячи жителей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.
15 апреля Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской области. Должность занял Олег Григоров.
10 апреля подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Журавка. 6 апреля стало известно об освобождении Басовки. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.
26 апреля начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что в Сумской области общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.
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