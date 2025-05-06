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В Сумской области усилили принудительную эвакуацию

В Сумской области усилили принудительную эвакуацию - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Сумской области усилили принудительную эвакуацию

На севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения. Об этом заявил глава Сумской областной администрации Олег... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T20:40

2025-05-06T20:40

2025-05-06T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На севере Украины в Сумской области власти объявили об усилении принудительной эвакуации населения. Об этом заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров, его цитирует РИА Новости.По его данным, в настоящее время в Белопольской общине остаются около 4,7 тысяч человек, в Ворожбянской общине - около 2,1 тысячи жителей.Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области.15 апреля Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской области. Должность занял Олег Григоров.10 апреля подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Журавка. 6 апреля стало известно об освобождении Басовки. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.26 апреля начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что в Сумской области общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеНовости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за суткиЕще один беспилотник сбит на подлете к Москве

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сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сумская область, эвакуация, новости, в мире, новости сво