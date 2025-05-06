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В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым
В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции на Украине, старшего стрелка, ефрейтора Павла Кириллова. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T16:36
2025-05-06T16:27
севастополь
утраты
участники сво
герои сво
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции на Украине, старшего стрелка, ефрейтора Павла Кириллова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Павел Юрьевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №43, высшее образование получал в Белгородском государственном университете, но полный курс не окончил — в связи со смертью отца был вынужден пойти работать. Вернувшись в Севастополь, работал экспедитором, несколько лет трудился в такси.В 2024 году Павел Кириллов принял решение заключить контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, утраты, участники сво, герои сво, общество, михаил развожаев, новости севастополя
В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым

Севастополь простился с героем спецоперации Павлом Кирилловым

16:36 06.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь простился с героем спецоперации Павлом Кирилловым
Севастополь простился с героем спецоперации Павлом Кирилловым
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции на Украине, старшего стрелка, ефрейтора Павла Кириллова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Павел Юрьевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №43, высшее образование получал в Белгородском государственном университете, но полный курс не окончил — в связи со смертью отца был вынужден пойти работать. Вернувшись в Севастополь, работал экспедитором, несколько лет трудился в такси.
В 2024 году Павел Кириллов принял решение заключить контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.
"Павел Юрьевич Кириллов погиб при выполнении боевых задач на Макеевском направлении", – сообщил Развожаев.
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СевастопольУтратыУчастники СВОГерои СВООбществоМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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