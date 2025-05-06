https://crimea.ria.ru/20250506/v-sevastopole-prostilis-s-efreytorom-pavlom-kirillovym-1146247515.html

В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым

В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции на Украине, старшего стрелка, ефрейтора Павла Кириллова. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T16:36

2025-05-06T16:36

2025-05-06T16:27

севастополь

утраты

участники сво

герои сво

общество

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции на Украине, старшего стрелка, ефрейтора Павла Кириллова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Павел Юрьевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №43, высшее образование получал в Белгородском государственном университете, но полный курс не окончил — в связи со смертью отца был вынужден пойти работать. Вернувшись в Севастополь, работал экспедитором, несколько лет трудился в такси.В 2024 году Павел Кириллов принял решение заключить контракт с Минобороны России и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, участники сво, герои сво, общество, михаил развожаев, новости севастополя