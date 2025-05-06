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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Севастополе открыли рейд

Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T22:48

2025-05-06T22:48

2025-05-06T22:48

севастополь

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Вечером во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу, закрыли рейд и Крымский мост. Опасность была отменена спустя час. Сигнал ракетной тревоги звучал также и в Новороссийске Краснодарского края.За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. В ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Вечером 57 вражеских БПЛА сбили над Крымом и еще пятью регионами. А мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано два беспилотника, летевших на столицу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, новости севастополя, общество