https://crimea.ria.ru/20250506/v-sevastopole-otkryli-reyd-1146262930.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Севастополе открыли рейд
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:48
2025-05-06T22:48
2025-05-06T22:48
севастополь
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Вечером во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу, закрыли рейд и Крымский мост. Опасность была отменена спустя час. Сигнал ракетной тревоги звучал также и в Новороссийске Краснодарского края.За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. В ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Вечером 57 вражеских БПЛА сбили над Крымом и еще пятью регионами. А мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано два беспилотника, летевших на столицу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, новости севастополя, общество
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта