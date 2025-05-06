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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Севастополе открыли рейд
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:48
2025-05-06T22:48
севастополь
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Вечером во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу, закрыли рейд и Крымский мост. Опасность была отменена спустя час. Сигнал ракетной тревоги звучал также и в Новороссийске Краснодарского края.За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. В ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.Вечером 57 вражеских БПЛА сбили над Крымом и еще пятью регионами. А мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано два беспилотника, летевших на столицу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, новости севастополя, общество
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта

22:48 06.05.2025
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в Telegram-канале ведомства.
Вечером во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу, закрыли рейд и Крымский мост. Опасность была отменена спустя час. Сигнал ракетной тревоги звучал также и в Новороссийске Краснодарского края.
За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. В ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Вечером 57 вражеских БПЛА сбили над Крымом и еще пятью регионами. А мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано два беспилотника, летевших на столицу России.
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Заголовок открываемого материала
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
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