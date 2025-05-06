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В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия
В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия
Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:42
2025-05-06T13:42
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.Речь идет о культурном памятнике "Поселение Василядя Балка". Следствием установлено, что часть купленного участка находится в границах исторического объекта. Мужчина начал строительные и земельные работы, несмотря на официальное уведомление о необходимости проведения историко-культурной экспертизы.На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Повреждение объекта археологического наследия". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, новости севастополя, крым, закон и право
В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия

В Севастополе возбуждено уголовное дело за повреждение объекта археологического наследия

13:42 06.05.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Севастополе возбуждено уголовное дело за повреждение объекта археологического наследия
В Севастополе возбуждено уголовное дело за повреждение объекта археологического наследия
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
Речь идет о культурном памятнике "Поселение Василядя Балка". Следствием установлено, что часть купленного участка находится в границах исторического объекта. Мужчина начал строительные и земельные работы, несмотря на официальное уведомление о необходимости проведения историко-культурной экспертизы.

"В результате закладки фундамента капитального строения был разрушен культурный слой памятника археологии. По заключению эксперта причинен ущерб ОКН в виде затрат на проведение необходимых спасательных археологических раскопок на сумму 960 тысяч рублей", – рассказали в ФСБ.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Повреждение объекта археологического наследия". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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