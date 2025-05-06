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В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия

В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия

Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T13:42

2025-05-06T13:42

2025-05-06T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.Речь идет о культурном памятнике "Поселение Василядя Балка". Следствием установлено, что часть купленного участка находится в границах исторического объекта. Мужчина начал строительные и земельные работы, несмотря на официальное уведомление о необходимости проведения историко-культурной экспертизы.На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Повреждение объекта археологического наследия". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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