В одном из районов Курской области эвакуируют жителей
Жителей эвакуируют в одном из районов Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Курской области.
"За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры", – цитирует оперштаб главу Глушковского района Павла Золотарева.
В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать. Власти помогают покинуть территории, где сейчас небезопасно.
"Ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами. Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", – подчеркнули в оперштабе.
Накануне поздно вечером украинские боевики ударили по электроподстанции в Рыльске Курской области – ранения получили два подростка, город полностью обесточен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.