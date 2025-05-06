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В одном из районов Курской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В одном из районов Курской области эвакуируют жителей
В одном из районов Курской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В одном из районов Курской области эвакуируют жителей
В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T07:07
2025-05-06T07:07
курская область
новости
происшествия
эвакуация
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Курской области.В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать. Власти помогают покинуть территории, где сейчас небезопасно.Накануне поздно вечером украинские боевики ударили по электроподстанции в Рыльске Курской области – ранения получили два подростка, город полностью обесточен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, новости, происшествия, эвакуация, обстрелы всу
В одном из районов Курской области эвакуируют жителей

Жителей эвакуируют в одном из районов Курской области

07:07 06.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Курской области.
"За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры", – цитирует оперштаб главу Глушковского района Павла Золотарева.
В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать. Власти помогают покинуть территории, где сейчас небезопасно.
"Ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами. Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", – подчеркнули в оперштабе.
Накануне поздно вечером украинские боевики ударили по электроподстанции в Рыльске Курской области – ранения получили два подростка, город полностью обесточен.
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