https://crimea.ria.ru/20250506/v-odnom-iz-rayonov-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-zhiteley-1146223345.html

В одном из районов Курской области эвакуируют жителей

В одном из районов Курской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В одном из районов Курской области эвакуируют жителей

В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T07:07

2025-05-06T07:07

2025-05-06T07:07

курская область

новости

происшествия

эвакуация

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Глушковском районе Курской области власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Курской области.В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать. Власти помогают покинуть территории, где сейчас небезопасно.Накануне поздно вечером украинские боевики ударили по электроподстанции в Рыльске Курской области – ранения получили два подростка, город полностью обесточен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, происшествия, эвакуация, обстрелы всу