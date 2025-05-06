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В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ
В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ
Ночью во вторник в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T07:36
2025-05-06T07:36
2025-05-06T07:43
свердловская область
новости
газ
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Ночью во вторник в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.По информации спасателей, на улице Строителей произошел взрыв газа без последующего горения.Пожарные эвакуировали 96 человек, 30 из них – дети. Самостоятельно покинули здание еще 24 жильца, один взрослый пострадал и госпитализирован."В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в ведомстве.Причины происшествия уточняются. К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 16 единиц техники от РСЧС и МЧС.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, новости, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв
В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ
Газ взорвался в многоэтажке в Свердловской области
07:36 06.05.2025 (обновлено: 07:43 06.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Ночью во вторник в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.
По информации спасателей, на улице Строителей произошел взрыв газа без последующего горения.
"В 5-этажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 3 этаже. В результате повреждены внутренние стены 2 квартир, оконные проемы квартиры и подъезда", – уточняют в МЧС.
Пожарные эвакуировали 96 человек, 30 из них – дети. Самостоятельно покинули здание еще 24 жильца, один взрослый пострадал и госпитализирован.
"В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в ведомстве.
Причины происшествия уточняются. К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 16 единиц техники от РСЧС и МЧС.
4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ
и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли
и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара
составила 100 квадратных метров.
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