https://crimea.ria.ru/20250506/v-mnogoetazhke-v-sverdlovskoy-oblasti-vzorvalsya-gaz-1146223641.html

В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ

В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ

Ночью во вторник в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T07:36

2025-05-06T07:36

2025-05-06T07:43

свердловская область

новости

газ

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Ночью во вторник в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.По информации спасателей, на улице Строителей произошел взрыв газа без последующего горения.Пожарные эвакуировали 96 человек, 30 из них – дети. Самостоятельно покинули здание еще 24 жильца, один взрослый пострадал и госпитализирован."В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры", – добавили в ведомстве.Причины происшествия уточняются. К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 16 единиц техники от РСЧС и МЧС.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, новости, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв