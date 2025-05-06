https://crimea.ria.ru/20250506/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-peremiriyu-v-prazdniki-1146241586.html

В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники

В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники

Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T13:54

2025-05-06T13:54

2025-05-06T14:09

перемирие

дмитрий песков

россия

кремль

новости

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.При этом он отметил, что Москва до сих пор не слышала ни одного заявления со стороны киевского режима о готовности присоединиться к праздничному перемирию."Здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.В субботу в интервью западным СМИ Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии к праздникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню ПобедыПредложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перемирие, дмитрий песков, россия, кремль, новости, украина, политика