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В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники
В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники
Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:54
2025-05-06T14:09
перемирие
дмитрий песков
россия
кремль
новости
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.При этом он отметил, что Москва до сих пор не слышала ни одного заявления со стороны киевского режима о готовности присоединиться к праздничному перемирию."Здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.В субботу в интервью западным СМИ Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии к праздникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню ПобедыПредложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине
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перемирие, дмитрий песков, россия, кремль, новости, украина, политика
В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники

Инициатива Путина по перемирию в праздничные дни актуальна - Кремль

13:54 06.05.2025 (обновлено: 14:09 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в праздничные дни актуальна, соответствующие указания даны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что Москва до сих пор не слышала ни одного заявления со стороны киевского режима о готовности присоединиться к праздничному перемирию.
"Здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
В субботу в интервью западным СМИ Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии к праздникам.
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ПеремириеДмитрий ПесковРоссияКремльНовостиУкраинаПолитика
 
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