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В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс
В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс
На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T19:13
2025-05-06T19:26
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
владимир константинов
патриотическое воспитание
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крым в великой отечественной войне
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история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.Как добавили в администрации Бахчисарая, реконструкция была начата 1 февраля 2025 года. К 1 мая восстановлена и благоустроена "первая линия" мемориального комплекса. Также в Бахчисарайском районе в преддверии Дня Великой Победы были открыты новые памятники и отремонтированы монументы в населенных пунктах Холмовка, Береговое, Красный Мак, Плодовое, Приятное Свидание.Кроме того, в школе поселка Куйбышево открыт памятный знак военному летчику, участнику обороны Севастополя, кавалеру ордена Отечественной войны I степени (посмертно) Николаю Титовичу Хрусталеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России запускает новый проект ко Дню ПобедыПоследняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила ПрагуНазвано число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
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крым, бахчисарай, бахчисарайский район, владимир константинов, патриотическое воспитание, общество, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, история, память, новости крыма
В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс

В Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на братском кладбище

19:13 06.05.2025 (обновлено: 19:26 06.05.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Комплекс включает несколько монументов, а также мемориальные доски, на которых увековечены 452 фамилии наших Защитников", - написал он в Telegram.
© Администрация г. БахчисараяМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Администрация г. Бахчисарая
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Как добавили в администрации Бахчисарая, реконструкция была начата 1 февраля 2025 года. К 1 мая восстановлена и благоустроена "первая линия" мемориального комплекса.
"Восстановлены памятники "Братская могила бойцов Бахчисарайского красногвардейского отряда", 1918-1920 гг.; "Братская могила подпольной антифашистской группы Бахчисарая", 1944 г", - сказано в сообщении властей
© Администрация г. БахчисараяМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Администрация г. Бахчисарая
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Также в Бахчисарайском районе в преддверии Дня Великой Победы были открыты новые памятники и отремонтированы монументы в населенных пунктах Холмовка, Береговое, Красный Мак, Плодовое, Приятное Свидание.
Кроме того, в школе поселка Куйбышево открыт памятный знак военному летчику, участнику обороны Севастополя, кавалеру ордена Отечественной войны I степени (посмертно) Николаю Титовичу Хрусталеву.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Telegram-канал Владимира Константинова
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
"В ноябре 1941 года Николай Титович вместе с другими летчиками выполнял боевую задачу в районе Севастополя. В небе завязался бой. Его самолет подбили. Перед летчиком стал выбор: катапультироваться на занятую противником территорию и попасть в плен или ценой своей жизни уничтожить скопление вражеской техники и солдат. Николай Титович принял решение выполнить боевую задачу и совершил огненный наземный таран", - рассказал Константинов.
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