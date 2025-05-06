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В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс

В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс

На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T19:13

2025-05-06T19:13

2025-05-06T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.Как добавили в администрации Бахчисарая, реконструкция была начата 1 февраля 2025 года. К 1 мая восстановлена и благоустроена "первая линия" мемориального комплекса. Также в Бахчисарайском районе в преддверии Дня Великой Победы были открыты новые памятники и отремонтированы монументы в населенных пунктах Холмовка, Береговое, Красный Мак, Плодовое, Приятное Свидание.Кроме того, в школе поселка Куйбышево открыт памятный знак военному летчику, участнику обороны Севастополя, кавалеру ордена Отечественной войны I степени (посмертно) Николаю Титовичу Хрусталеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России запускает новый проект ко Дню ПобедыПоследняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила ПрагуНазвано число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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