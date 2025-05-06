В Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплекс
В Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на братском кладбище
19:13 06.05.2025 (обновлено: 19:26 06.05.2025)
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На территории Ханского дворца в Бахчисарае после реконструкции открыли мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Комплекс включает несколько монументов, а также мемориальные доски, на которых увековечены 452 фамилии наших Защитников", - написал он в Telegram.
© Администрация г. БахчисараяМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Администрация г. Бахчисарая
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Как добавили в администрации Бахчисарая, реконструкция была начата 1 февраля 2025 года. К 1 мая восстановлена и благоустроена "первая линия" мемориального комплекса.
"Восстановлены памятники "Братская могила бойцов Бахчисарайского красногвардейского отряда", 1918-1920 гг.; "Братская могила подпольной антифашистской группы Бахчисарая", 1944 г", - сказано в сообщении властей
© Администрация г. БахчисараяМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Администрация г. Бахчисарая
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
Также в Бахчисарайском районе в преддверии Дня Великой Победы были открыты новые памятники и отремонтированы монументы в населенных пунктах Холмовка, Береговое, Красный Мак, Плодовое, Приятное Свидание.
Кроме того, в школе поселка Куйбышево открыт памятный знак военному летчику, участнику обороны Севастополя, кавалеру ордена Отечественной войны I степени (посмертно) Николаю Титовичу Хрусталеву.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваМемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
© Telegram-канал Владимира Константинова
Мемориальный комплекс на Братском кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского Ханского дворца
"В ноябре 1941 года Николай Титович вместе с другими летчиками выполнял боевую задачу в районе Севастополя. В небе завязался бой. Его самолет подбили. Перед летчиком стал выбор: катапультироваться на занятую противником территорию и попасть в плен или ценой своей жизни уничтожить скопление вражеской техники и солдат. Николай Титович принял решение выполнить боевую задачу и совершил огненный наземный таран", - рассказал Константинов.
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