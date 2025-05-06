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Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей
Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей
В Крыму вышла книга об истории лагеря советских военнопленных, который в годы Великой Отечественной войны находился в Бахчисарайском районе. Ее автором стал... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T17:28
2025-05-06T17:28
крым
владимир бобков
история
память
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму вышла книга об истории лагеря советских военнопленных, который в годы Великой Отечественной войны находился в Бахчисарайском районе. Ее автором стал историк, председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков. Презентация издания прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Название книги - "На южном склоне горы Эгиз-оба. К истории лагеря советских военнопленных". В ее основу легли рассекреченные документы, а также материалы из зарубежных архивов об Армейском сборном пункте советских военнопленных №11 в Толе (Толе – название села Дачное до 1948 года). Несмотря на то, что этот концлагерь просуществовал относительно непродолжительное время, с июня по август 1942 года, он считался одним из крупнейших в Крыму, рассказал Бобков, презентуя издание.Факты о нечеловеческих условиях, в которых содержались и из-за которых массово гибли советские граждане, зафиксированы в немецких отчетах. Невозможность побега из концлагеря обеспечивалась не только пулеметными расчетами и колючей проволокой, но и тем, что люди попадали туда абсолютно изнуренными, они долгие дни не получали воды, не ориентировались на местности, сказал историк."Через этот лагерь за несколько месяцев его существования в общей сложности прошло минимум 60 тысяч человек. Именно там производилась четкая, жесткая, последовательная и страшная фильтрация военнопленных, когда отсеивались представители той группы, которых они (фашисты) называли комиссарами и, конечно же, сепарировались, уничтожались евреи", - уточнил он.Бобков отметил, что именно в случае с этим лагерем бахчисарайская комендатура зафиксировала точное количество расстрелянных, уничтоженных евреев и комиссаров. И "это в какой-то мере уникальный отчет".В книге размешены фотографии, большая часть которых публикуется впервые.По словам автора, это издание призвано поставить все точки над "i" в очень непростой теме, связанной с различными аспектами преступной деятельности вермахта в Крыму.Ранее в Симферополе презентовали детскую книгу "Наша Победа. Главные слова", приуроченную к 80-летию Великой Победы. Вся история Великой Отечественной войны в Крыму теперь представлена в восемнадцати наиболее важных темах, адаптированных для детской аудитории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуУжасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБТравили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
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крым, владимир бобков, история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма
Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей

В Крыму презентовали книгу об истории лагеря советских военнопленных под Бахчисараем

17:28 06.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичКнига "На южном склоне горы Эгиз-оба. К истории лагеря советских военнопленных"
Книга На южном склоне горы Эгиз-оба. К истории лагеря советских военнопленных - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму вышла книга об истории лагеря советских военнопленных, который в годы Великой Отечественной войны находился в Бахчисарайском районе. Ее автором стал историк, председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков. Презентация издания прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.
Название книги - "На южном склоне горы Эгиз-оба. К истории лагеря советских военнопленных". В ее основу легли рассекреченные документы, а также материалы из зарубежных архивов об Армейском сборном пункте советских военнопленных №11 в Толе (Толе – название села Дачное до 1948 года). Несмотря на то, что этот концлагерь просуществовал относительно непродолжительное время, с июня по август 1942 года, он считался одним из крупнейших в Крыму, рассказал Бобков, презентуя издание.
"Самая высокая цифра, которая встречается в немецком отчете, число единовременно содержавшихся в этом лагере доходило до 27 тысяч человек. Люди находились без единого теневого навеса, без полноценного доступа к воде. И это у нас в Крыму, летом! Фактически, это было уничтожение без выстрелов, хотя и выстрелы там тоже раздавались", - отметил он.
Факты о нечеловеческих условиях, в которых содержались и из-за которых массово гибли советские граждане, зафиксированы в немецких отчетах. Невозможность побега из концлагеря обеспечивалась не только пулеметными расчетами и колючей проволокой, но и тем, что люди попадали туда абсолютно изнуренными, они долгие дни не получали воды, не ориентировались на местности, сказал историк.
"Через этот лагерь за несколько месяцев его существования в общей сложности прошло минимум 60 тысяч человек. Именно там производилась четкая, жесткая, последовательная и страшная фильтрация военнопленных, когда отсеивались представители той группы, которых они (фашисты) называли комиссарами и, конечно же, сепарировались, уничтожались евреи", - уточнил он.
Бобков отметил, что именно в случае с этим лагерем бахчисарайская комендатура зафиксировала точное количество расстрелянных, уничтоженных евреев и комиссаров. И "это в какой-то мере уникальный отчет".
В книге размешены фотографии, большая часть которых публикуется впервые.
По словам автора, это издание призвано поставить все точки над "i" в очень непростой теме, связанной с различными аспектами преступной деятельности вермахта в Крыму.
Как отметил Бобков в комментарии РИА Новости Крым, книга рассчитана на аудиторию старше шестнадцати лет, ее тираж - 500 экземпляров. Издание будет распространяться по библиотекам, в том числе и школьным. В свободной продаже книги не будет.
Ранее в Симферополе презентовали детскую книгу "Наша Победа. Главные слова", приуроченную к 80-летию Великой Победы. Вся история Великой Отечественной войны в Крыму теперь представлена в восемнадцати наиболее важных темах, адаптированных для детской аудитории.
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