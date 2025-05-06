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Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
В Новороссийске вслед за Севастополем звучит сигнал ракетной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:01
2025-05-06T22:01
2025-05-06T22:05
новороссийск
ракетная опасность
кубань
краснодарский край
безопасность
новости
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске вслед за Севастополем звучит сигнал ракетной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.Жителям и гостям города рекомендуют не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если сирена застала на улице, нужно укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке.Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта.Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. Всего в течение дня над регионами РФ уничтожено 200 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новороссийск, ракетная опасность, кубань, краснодарский край, безопасность, новости, андрей кравченко
Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
В Новороссийске объявлена угроза ракетной опасности
22:01 06.05.2025 (обновлено: 22:05 06.05.2025)