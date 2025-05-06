https://crimea.ria.ru/20250506/ugrozu-raketnoy-opasnosti-obyavili-v-novorossiyske-1146262073.html

Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске

Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске

В Новороссийске вслед за Севастополем звучит сигнал ракетной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T22:01

2025-05-06T22:01

2025-05-06T22:05

новороссийск

ракетная опасность

кубань

краснодарский край

безопасность

новости

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске вслед за Севастополем звучит сигнал ракетной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.Жителям и гостям города рекомендуют не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если сирена застала на улице, нужно укрыться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке.Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта.Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. Всего в течение дня над регионами РФ уничтожено 200 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, ракетная опасность, кубань, краснодарский край, безопасность, новости, андрей кравченко