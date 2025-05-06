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Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:10
2025-05-06T06:10
2025-05-06T06:13
александр хинштейн
новости
курская область
рыльск
электроподстанция
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его информации, удар по электроподстанции в городе ВСУ нанесли поздно вечером накануне. В результате атаки ранены двое несовершеннолетних.Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключен свет, рассказал врио губернатора. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250505/dve-zhenschiny-i-muzhchina-pogibli-v-kurskoy-oblasti-iz-za-ataki-dronov-vsu-1146201721.html
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александр хинштейн, новости, курская область, рыльск, электроподстанция, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
Удар ВСУ по подстанции полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены два подростка
06:10 06.05.2025 (обновлено: 06:13 06.05.2025)