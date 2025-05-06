Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250506/udar-vsu-polnostyu-obestochil-rylsk-v-kurskoy-oblasti--raneny-podrostki-1146222492.html
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:10
2025-05-06T06:13
александр хинштейн
новости
курская область
рыльск
электроподстанция
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его информации, удар по электроподстанции в городе ВСУ нанесли поздно вечером накануне. В результате атаки ранены двое несовершеннолетних.Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключен свет, рассказал врио губернатора. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250505/dve-zhenschiny-i-muzhchina-pogibli-v-kurskoy-oblasti-iz-za-ataki-dronov-vsu-1146201721.html
курская область
рыльск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр хинштейн, новости, курская область, рыльск, электроподстанция, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки

Удар ВСУ по подстанции полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены два подростка

06:10 06.05.2025 (обновлено: 06:13 06.05.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его информации, удар по электроподстанции в городе ВСУ нанесли поздно вечером накануне. В результате атаки ранены двое несовершеннолетних.
"У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени", – проинформировал врио главы региона.
Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.
В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключен свет, рассказал врио губернатора. Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ
Вчера, 12:47
Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ
 
Александр ХинштейнНовостиКурская областьРыльскЭлектроподстанцияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек
09:10Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
08:48Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма
08:42Из-за аварии на сетях обесточены Алушта и шесть поселков
08:21"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине
07:39Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
07:36В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ
07:07В одном из районов Курской области эвакуируют жителей
06:31Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников
06:2210 беспилотников сбили над Пензенской областью
06:10Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
06:01Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
00:01Опять +25: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
23:16В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
21:43Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
21:32Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
21:16Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
20:56В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей
20:28Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая
Лента новостейМолния