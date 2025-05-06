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Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
В ходе проекта "Без срока давности" сотрудники Федеральной службы безопасности рассекретили важный исторический документ – докладную записку о массовом... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T09:10
2025-05-06T09:28
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
аджимушкайские каменоломни
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В ходе проекта "Без срока давности" сотрудники Федеральной службы безопасности рассекретили важный исторический документ – докладную записку о массовом уничтожении советских граждан и военнослужащих в Аджимушкайских каменоломнях. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Доклад, датированный 29 марта 1944 года, был подготовлен начальником Управления контрразведки "Смерш" Отдельной Приморской армии генерал-майором Михаилом Белкиным. В нем в сжатой, но предельно ясной форме изложена трагедия и героизм защитников каменоломен.После освобождения восточной части Керченского полуострова весной 1944 года в катакомбах Аджимушкая были обнаружены останки тысяч погибших, а также личные документы — письма, дневники, записи, — позволившие воссоздать ужасающую картину нацистских преступлений. Согласно докладной, на территории каменоломен было найдено не менее пяти братских могил с останками около трех тысяч человек.Из текста документа следует, что немецкие части — в частности 46-я и 132-я пехотные дивизии — в течение пяти месяцев, с мая по октябрь 1942 года, удерживали полную блокаду катакомб, в которых укрывались тысячи советских солдат и мирных жителей.Атаки с применением газа и дымовых шашек повторялись в мае, июне и августе, их жертвами стали сотни человек.Как сообщают историки, немецкие войска также применяли обман: обещая безопасность, они уговаривали ослабленных людей покинуть укрытия, после чего расстреливали их. Так, документально зафиксирован случай казни 250 человек, вышедших из каменоломен.Архивные документы, переданные ФСБ историкам Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, станут основой для дальнейших научных исследований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия ПобедыВ Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, аджимушкайские каменоломни, керчь, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, нацизм, великая отечественная война, 80 лет победы
Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае

В Аджимушкайских каменоломнях в Керчи нацисты травили людей газом и дымовыми шашками - ФСБ

09:10 06.05.2025 (обновлено: 09:28 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Валерий МельниковФрагмент мемориала защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б. Е. Климушко, Е. Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
Фрагмент мемориала защитникам Аджимушкая (проект скульпторов Б. Е. Климушко, Е. Е. Горбань и архитектора С.Н. Миргородского) на входе в Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В ходе проекта "Без срока давности" сотрудники Федеральной службы безопасности рассекретили важный исторический документ – докладную записку о массовом уничтожении советских граждан и военнослужащих в Аджимушкайских каменоломнях. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Доклад, датированный 29 марта 1944 года, был подготовлен начальником Управления контрразведки "Смерш" Отдельной Приморской армии генерал-майором Михаилом Белкиным. В нем в сжатой, но предельно ясной форме изложена трагедия и героизм защитников каменоломен.
После освобождения восточной части Керченского полуострова весной 1944 года в катакомбах Аджимушкая были обнаружены останки тысяч погибших, а также личные документы — письма, дневники, записи, — позволившие воссоздать ужасающую картину нацистских преступлений. Согласно докладной, на территории каменоломен было найдено не менее пяти братских могил с останками около трех тысяч человек.
Из текста документа следует, что немецкие части — в частности 46-я и 132-я пехотные дивизии — в течение пяти месяцев, с мая по октябрь 1942 года, удерживали полную блокаду катакомб, в которых укрывались тысячи советских солдат и мирных жителей.
"Самым большим преступлением оккупантов стало использование отравляющих газов. 24 мая 1942 года немцы закрыли все выходы и щели катакомб и приступили к массовому отравлению укрывшихся людей хлором, который нагнетался в катакомбы через компрессор. Помимо этого, туда же забрасывались дымовые шашки", – сказано в документе.
Атаки с применением газа и дымовых шашек повторялись в мае, июне и августе, их жертвами стали сотни человек.
Как сообщают историки, немецкие войска также применяли обман: обещая безопасность, они уговаривали ослабленных людей покинуть укрытия, после чего расстреливали их. Так, документально зафиксирован случай казни 250 человек, вышедших из каменоломен.
Архивные документы, переданные ФСБ историкам Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, станут основой для дальнейших научных исследований.
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