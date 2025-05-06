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Шторм накроет Крым на три дня
Шторм накроет Крым на три дня - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Шторм накроет Крым на три дня
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T12:51
2025-05-06T12:51
2025-05-06T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, возможны подтопления территорий. Кроме того, при сильном ветре опасность представляют большие и старые деревья, рекламные конструкции, линии электропередачи."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЧем грозит Крыму глобальное потеплениеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Шторм накроет Крым на три дня
Шторм с ливнями и грозами накроет Крым на три дня - МЧС
12:51 06.05.2025 (обновлено: 12:53 06.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов днем 7 и 8 мая и днем 9 мая в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, возможны подтопления территорий.
Кроме того, при сильном ветре опасность представляют большие и старые деревья, рекламные конструкции, линии электропередачи.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают в МЧС.
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