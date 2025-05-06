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Шторм накроет Крым на три дня

Шторм накроет Крым на три дня - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Шторм накроет Крым на три дня

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T12:51

2025-05-06T12:51

2025-05-06T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения, возможны подтопления территорий. Кроме того, при сильном ветре опасность представляют большие и старые деревья, рекламные конструкции, линии электропередачи."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЧем грозит Крыму глобальное потеплениеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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