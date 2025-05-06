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Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном юношеском турнире "Победа", посвященном 80-летию разгрома гитлеровской Германии советскими войсками. Об... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:31
2025-05-06T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном юношеском турнире "Победа", посвященном 80-летию разгрома гитлеровской Германии советскими войсками. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.На коврах спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге сошлись 32 команды в составе 320 сильнейших спортсменов в возрасте 14-16 лет из городов-героев, городов воинской славы, сборные команды федеральных округов России, объединенная команда Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь и США. В составе севастопольской команды выступили десять самбистов в различных весовых категориях, сообщил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкамКрымская федерация ММА признана лучшей в РоссииСинхронистки из Крыма выиграли 10 золотых медалей на турнире в Бресте
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, соревнования, награды, санкт-петербург, россия, беларусь, сша
Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире

Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире "Победа"

22:31 06.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире "Победа"
Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире Победа
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном юношеском турнире "Победа", посвященном 80-летию разгрома гитлеровской Германии советскими войсками. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастопольские самбисты – бронзовые призеры XXIII Международного командного юношеского турнира по самбо "Победа", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На коврах спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге сошлись 32 команды в составе 320 сильнейших спортсменов в возрасте 14-16 лет из городов-героев, городов воинской славы, сборные команды федеральных округов России, объединенная команда Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь и США. В составе севастопольской команды выступили десять самбистов в различных весовых категориях, сообщил губернатор.

"Наша команда одержала победу над командой из Мурманска в четвертьфинале со счетом 9:1 и в полуфинале уступила команде из Москвы", – проинформировал Развожаев о результатах поединков.

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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяСоревнованияНаградыСанкт-ПетербургРоссияБеларусьСША
 
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