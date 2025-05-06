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Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ
Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ
За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:08
2025-05-06T13:08
обстрелы всу
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Он уточнил, что 15 человек погибли, 142 получили ранения, включая восьмерых несовершеннолетних. Это самые тяжелые потери среди гражданского населения с начала 2025 года, подчеркнул он.Он также представил официальную информацию, согласно которой украинские формирования выпустили не меньше 1974 боеприпасов по гражданской инфраструктуре. Среди наиболее трагичных эпизодов - атаки дронов в Алешках Херсонской области, обстрел HIMARSами Горловки и многие другие зверства киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Курской области эвакуируют жителейДвое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУВ Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, новости сво, новости
Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ

Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 157 мирных российских граждан - МИД

13:08 06.05.2025
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия атаки на Горловку
Последствия атаки на Горловку
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он уточнил, что 15 человек погибли, 142 получили ранения, включая восьмерых несовершеннолетних. Это самые тяжелые потери среди гражданского населения с начала 2025 года, подчеркнул он.
"Прошедшие семь дней стали самыми кровавыми с начала года. Самому старшему пострадавшему мирному жителю 99 лет, самому младшему – всего четыре месяца", – цитирует Мирошника пресс-служба МИД РФ.
Он также представил официальную информацию, согласно которой украинские формирования выпустили не меньше 1974 боеприпасов по гражданской инфраструктуре. Среди наиболее трагичных эпизодов - атаки дронов в Алешках Херсонской области, обстрел HIMARSами Горловки и многие другие зверства киевского режима.
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Обстрелы ВСУРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаРоссияНовости СВОНовости
 
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