https://crimea.ria.ru/20250506/samaya-krovavaya-nedelya-v-mid-rasskazali-o-zhertvakh-obstrelov-vsu-1146237759.html

Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ

Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ

За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T13:08

2025-05-06T13:08

2025-05-06T13:08

обстрелы всу

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

россия

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143823241_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_25060a643511a290907717ef1a37c8a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, на российских территориях жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований стали 157 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Он уточнил, что 15 человек погибли, 142 получили ранения, включая восьмерых несовершеннолетних. Это самые тяжелые потери среди гражданского населения с начала 2025 года, подчеркнул он.Он также представил официальную информацию, согласно которой украинские формирования выпустили не меньше 1974 боеприпасов по гражданской инфраструктуре. Среди наиболее трагичных эпизодов - атаки дронов в Алешках Херсонской области, обстрел HIMARSами Горловки и многие другие зверства киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Курской области эвакуируют жителейДвое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУВ Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, новости сво, новости