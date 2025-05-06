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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T12:29
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новости сво
вооруженные силы россии
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CИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.В конце апреля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, а также Дорошовка и Каменка в Харьковской области.Также ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новые регионы россии
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Освобожден еще один населенный пункт в Донбассе

12:29 06.05.2025 (обновлено: 12:40 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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CИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке министерства.

В конце апреля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, а также Дорошовка и Каменка в Харьковской области.
Также ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовые регионы России
 
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