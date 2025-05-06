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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T12:29
2025-05-06T12:29
2025-05-06T12:40
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новые регионы россии
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CИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.В конце апреля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, а также Дорошовка и Каменка в Харьковской области.Также ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новые регионы россии
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
12:29 06.05.2025 (обновлено: 12:40 06.05.2025)