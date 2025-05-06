https://crimea.ria.ru/20250506/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1146236208.html

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T12:29

2025-05-06T12:29

2025-05-06T12:40

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новые регионы россии

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CИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.В конце апреля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, а также Дорошовка и Каменка в Харьковской области.Также ВС РФ освободили населенные пункты Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новые регионы россии