https://crimea.ria.ru/20250506/raketnuyu-opasnost-v-novorossiyske-otmenili-1146263271.html

Ракетную опасность в Новороссийске отменили

Ракетную опасность в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Ракетную опасность в Новороссийске отменили

В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T23:16

2025-05-06T23:16

2025-05-06T23:16

новороссийск

ракетная опасность

кубань

краснодарский край

новости

безопасность

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Сирены звучали в городе больше часа.Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта. Ограничения были отменены спустя час.Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. На подлете к Москве уничтожено восемь БПЛА. Всего в течение дня над регионами РФ ликвидировали больше 200 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, ракетная опасность, кубань, краснодарский край, новости, безопасность, андрей кравченко