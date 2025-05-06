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Ракетную опасность в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Ракетную опасность в Новороссийске отменили
Ракетную опасность в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Ракетную опасность в Новороссийске отменили
В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T23:16
2025-05-06T23:16
новороссийск
ракетная опасность
кубань
краснодарский край
новости
безопасность
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Сирены звучали в городе больше часа.Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта. Ограничения были отменены спустя час.Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. На подлете к Москве уничтожено восемь БПЛА. Всего в течение дня над регионами РФ ликвидировали больше 200 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, ракетная опасность, кубань, краснодарский край, новости, безопасность, андрей кравченко
Ракетную опасность в Новороссийске отменили

В Новороссийске отменили ракетную тревогу

23:16 06.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
Мигалка на крыше автомобиля полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Сирены звучали в городе больше часа.
"На территории Новороссийска отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram.
Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта. Ограничения были отменены спустя час.
Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. На подлете к Москве уничтожено восемь БПЛА. Всего в течение дня над регионами РФ ликвидировали больше 200 вражеских дронов.
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НовороссийскРакетная опасностьКубаньКраснодарский крайНовостиБезопасностьАндрей Кравченко
 
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Заголовок открываемого материала
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
21:15"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие таблички
20:59Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
20:40В Сумской области усилили принудительную эвакуацию
20:21ОРВИ и коронавирус в Крыму отступают – заболеваемость снизилась на 25%
20:09Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
19:55По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии
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