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Ракетную опасность в Новороссийске отменили
Ракетную опасность в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Ракетную опасность в Новороссийске отменили
В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T23:16
2025-05-06T23:16
2025-05-06T23:16
новороссийск
ракетная опасность
кубань
краснодарский край
новости
безопасность
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске сняли угрозу ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Сирены звучали в городе больше часа.Вечером во вторник ракетная тревога объявлена в Севастополе. Крымский мост закрыт для проезда транспорта. Ограничения были отменены спустя час.Вечером 6 мая над Крымом, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями сбили 57 беспилотников. На подлете к Москве уничтожено восемь БПЛА. Всего в течение дня над регионами РФ ликвидировали больше 200 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, ракетная опасность, кубань, краснодарский край, новости, безопасность, андрей кравченко
Ракетную опасность в Новороссийске отменили
В Новороссийске отменили ракетную тревогу