https://crimea.ria.ru/20250506/putin-i-netanyakhu-proveli-telefonnyy-razgovor-1146257093.html

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры двух стран обсудили 80-летний юбилей Великой РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T17:54

2025-05-06T17:54

2025-05-06T17:54

владимир путин (политик)

россия

биньямин нетаньяху

израиль

политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидеры двух стран обсудили 80-летний юбилей Великой Победы, а также ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам", - говорится в сообщении.Лидеры РФ и Израиля также отметили решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории.Кроме того, в ходе беседы главы государств рассмотрели различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), россия, биньямин нетаньяху, израиль, политика, внешняя политика, новости