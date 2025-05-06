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Продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте
Продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте
В Ялте продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон", который пройдет 31 мая, сообщает пресс-служба Сбера. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T19:42
2025-05-06T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Ялте продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон", который пройдет 31 мая, сообщает пресс-служба Сбера.В 60 городах России 31 мая пройдет "Зеленый Марафон" банка – большой семейный и спортивный праздник, где помимо забегов каждый может стать участником спортивно-развлекательных активностей, социальных, экологических и благотворительных акций. Это уже 12-й "Зеленый марафон", а в Крыму мероприятие состоится в третий раз. Праздник спорта пройдет недалеко от Ялты, в селе Оползневое, на территории курорта "Мрия".В этом году для взрослых участников доступны дистанции 4,2; 10 и 21,1 километра, а также северная ходьба на 2,1 километра. Подростки от 14 до 17 лет могут пробежать дистанцию 4,2 километра, а детям от четырех до 13 лет будет предложено посоревноваться в забегах на 500 метров, разделенных на несколько возрастных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, спорт, сбер

Продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте

19:42 06.05.2025
 
© Фото: пресс-служба СбераПродолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон" в Ялте
Продолжается регистрация на бесплатный Зеленый Марафон в Ялте
© Фото: пресс-служба Сбера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Ялте продолжается регистрация на бесплатный "Зеленый Марафон", который пройдет 31 мая, сообщает пресс-служба Сбера.
В 60 городах России 31 мая пройдет "Зеленый Марафон" банка – большой семейный и спортивный праздник, где помимо забегов каждый может стать участником спортивно-развлекательных активностей, социальных, экологических и благотворительных акций. Это уже 12-й "Зеленый марафон", а в Крыму мероприятие состоится в третий раз. Праздник спорта пройдет недалеко от Ялты, в селе Оползневое, на территории курорта "Мрия".
"Уже третий год подряд Крым становится частью "Зеленого Марафона". И с каждым годом все больше спортсменов бегут вместе с нами. В 2024 году в забегах приняли участие более 1 тысячи спортсменов. В этот раз мы также ожидаем высокую активность: и среди взрослых спортсменов, и среди подрастающего поколения. Это мероприятие - не просто личные и командные соревнования, а отличная возможность полезно и ярко провести субботний день в кругу друзей и семьи, при этом сделав одно общее доброе дело", - рассказал управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.
В этом году для взрослых участников доступны дистанции 4,2; 10 и 21,1 километра, а также северная ходьба на 2,1 километра. Подростки от 14 до 17 лет могут пробежать дистанцию 4,2 километра, а детям от четырех до 13 лет будет предложено посоревноваться в забегах на 500 метров, разделенных на несколько возрастных групп.
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