https://crimea.ria.ru/20250506/prizyval-unichtozhit-krymskiy-most---zhitelyu-respubliki-grozit-7-let-tyurmy-1146230373.html

Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы

Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы

52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T10:58

2025-05-06T10:58

2025-05-06T11:18

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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крым

крымский мост

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по республике и городу Севастополю.По данным силовиков, крымчанин являлся активным участником украинских чатов в Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица землиЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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