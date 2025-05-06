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Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы
Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы
52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T10:58
2025-05-06T10:58
2025-05-06T11:18
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по республике и городу Севастополю.По данным силовиков, крымчанин являлся активным участником украинских чатов в Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица землиЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
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Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы
За призывы уничтожить Крымский мост местному жителю грозит до 7 лет тюрьмы - ФСБ
10:58 06.05.2025 (обновлено: 11:18 06.05.2025)