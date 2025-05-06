https://crimea.ria.ru/20250506/polovetskie-plyaski-chego-dobivayutsya-ssha-v-peregovorakh-s-rf-po-ukraine-1146210715.html

"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине

"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине - РИА Новости Крым, 06.05.2025

"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине

В то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T08:21

2025-05-06T08:21

2025-05-06T08:21

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

политика

европа

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по корейскому варианту, чтобы через год – два возобновить их против России. Обе стратегии по своей сути направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, у России сегодня сильная позиция, при этом она демонстрирует движение к устойчивому миру, чего не наблюдается ни со стороны Европы, ни со стороны США, ни со стороны самой Украины как острия борьбы коллективного Запада с РФ.Такой вариант может устроить сегодня только Запад, но никак не Россию, которую стремятся истощить, считает эксперт."Если месяц не стрелять, стройными рядами эшелоны и корабли будут везти вооружение и активно нагружать территории Украины оружием и подтягивать вооруженные силы к нашим границам. Они хотят заморозки, чтобы за это время накачать Украину оружием, обеспечить логистику, отдохнуть и продолжить конфликт", – уверен Колесниченко.Поскольку цели исключительно такие, а приблизиться к ним за три дня невозможно, глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложенного Кремлем перемирия по случаю празднования 80-летия Победы, добавил он.На этом фоне весьма странно, по мнению Колесниченко, выглядит в последнее время риторика президента США Дональда Трампа и его команды. Штаты будто не слышат или не понимают однозначность условий, которые выдвинула Россия для урегулирования конфликта, а они очень четкие, заметил эксперт.По мнению Колесниченко, хотя США и создают сегодня некую риторику и даже демонстрируют миролюбивые действия в отношении РФ, в действительности цели Штатов в переговорном процессе, который позиционируется как мирный, отличны от российских и далеки от понятия прочного и долгосрочного мира."Даже в сложной ситуации со своей внутренней политикой, с проблемами внутри экономики, США хотят все же свои интересы здесь сохранить, чтобы в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в России... США пытаются заморозить конфликт по корейскому варианту только для того, чтобы через год, два, три военные действия против России вновь активизировались", – считает эксперт.Такой вариант развития событий означает, что Россия в эти годы будет жить в милитарном состоянии, направляя свою экономику на укрепления 1,5 тысяч километров границ, не имея возможности нормально развиваться и заниматься внешней торговлей, что, разумеется, для РФ неприемлемо, подытожил политолог.Ранее сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя изменение риторики Вашингтона после подписания "минеральной сделки" с Киевом, заявил, что идея США о мирных переговорах была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню ПобедыТрамп грозит России санкциями: почему это не стоит воспринимать всерьез

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, политика, европа, сша, украина