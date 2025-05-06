https://crimea.ria.ru/20250506/pogoda-v-krymu-na-den-pobedy--prognoz-1146236646.html
Погода в Крыму на День Победы – прогноз
Погода в Крыму на День Победы – прогноз - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Погода в Крыму на День Победы – прогноз
Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T19:34
2025-05-06T19:34
2025-05-06T19:34
эксклюзивы риа новости крым
9 мая
погода в крыму
крым
новости крыма
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/12/1115431220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b337a7fabf5946035e399c96dfeae7f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, атмосферный фронт начнет влиять на погоду на полуострове начиная с 7 мая, и дождливо будет как минимум до 11 числа. В сам праздничный день, 9 мая, ожидаются осадки различной интенсивности, а местами пройдут грозы, прогнозирует Любецкая.Ослабление осадков ожидается только 10 мая. Это - общий дождливый период для полуострова. Полного прекращения осадков в ближайшие дни не прогнозируется, хотя и будут значительные прояснения.Жителям и гостям полуострова рекомендуется учитывать погодные условия при планировании участия в мероприятиях на 9 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныМайские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовоеХолодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/12/1115431220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4a6f88113799d0f85faa28dc0c08884.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
9 мая, погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на День Победы – прогноз
9 мая Крым накроет неустойчивая погода с дождями и грозами – гидрометцентр