https://crimea.ria.ru/20250506/pogoda-v-krymu-na-den-pobedy--prognoz-1146236646.html

Погода в Крыму на День Победы – прогноз

Погода в Крыму на День Победы – прогноз - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Погода в Крыму на День Победы – прогноз

Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T19:34

2025-05-06T19:34

2025-05-06T19:34

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9 мая

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, атмосферный фронт начнет влиять на погоду на полуострове начиная с 7 мая, и дождливо будет как минимум до 11 числа. В сам праздничный день, 9 мая, ожидаются осадки различной интенсивности, а местами пройдут грозы, прогнозирует Любецкая.Ослабление осадков ожидается только 10 мая. Это - общий дождливый период для полуострова. Полного прекращения осадков в ближайшие дни не прогнозируется, хотя и будут значительные прояснения.Жителям и гостям полуострова рекомендуется учитывать погодные условия при планировании участия в мероприятиях на 9 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныМайские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовоеХолодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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