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Погода в Крыму на День Победы – прогноз - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Погода в Крыму на День Победы – прогноз
Погода в Крыму на День Победы – прогноз - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Погода в Крыму на День Победы – прогноз
Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T19:34
2025-05-06T19:34
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9 мая
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крым
новости крыма
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, атмосферный фронт начнет влиять на погоду на полуострове начиная с 7 мая, и дождливо будет как минимум до 11 числа. В сам праздничный день, 9 мая, ожидаются осадки различной интенсивности, а местами пройдут грозы, прогнозирует Любецкая.Ослабление осадков ожидается только 10 мая. Это - общий дождливый период для полуострова. Полного прекращения осадков в ближайшие дни не прогнозируется, хотя и будут значительные прояснения.Жителям и гостям полуострова рекомендуется учитывать погодные условия при планировании участия в мероприятиях на 9 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныМайские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовоеХолодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди
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9 мая, погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на День Победы – прогноз

9 мая Крым накроет неустойчивая погода с дождями и грозами – гидрометцентр

19:34 06.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на пригород Ялты
Вид на пригород Ялты - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Погода 9 мая в Крыму будет неустойчивая из-за прохождения холодного фронта. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, атмосферный фронт начнет влиять на погоду на полуострове начиная с 7 мая, и дождливо будет как минимум до 11 числа. В сам праздничный день, 9 мая, ожидаются осадки различной интенсивности, а местами пройдут грозы, прогнозирует Любецкая.
"Максимальная температура воздуха в столице республики составит +21 градус, в Севастополе +18. Ночью будет +10 и +12, соответственно", – уточнила специалист.
Ослабление осадков ожидается только 10 мая. Это - общий дождливый период для полуострова. Полного прекращения осадков в ближайшие дни не прогнозируется, хотя и будут значительные прояснения.
Жителям и гостям полуострова рекомендуется учитывать погодные условия при планировании участия в мероприятиях на 9 мая.
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Эксклюзивы РИА Новости Крым9 маяПогода в КрымуКрымНовости КрымаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентр
 
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