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Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк

Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк

Продажа отравленных армейских фляжек на маркетплейсах и магазинах в канун празднования 80-летия Победы – новый фейк от Центра информационно-психологических... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T18:31

2025-05-06T18:31

2025-05-06T18:31

севастополь

крым

михаил развожаев

фейк

центр информационно-психологических операций (ципсо)

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Продажа отравленных армейских фляжек на маркетплейсах и магазинах в канун празднования 80-летия Победы – новый фейк от Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что верным признаком попытки обмана населения является упоминание российского ведомства без ссылок на первоисточник. Развожаев призвал жителей и гостей города не поддаваться на провокации и акцентировал, что в случае реальных предположений об угрозах, власти публикуют информацию на официальных источниках. "Житейское наблюдение: автор фейка явно не россиянин и при этом нечистоплотен. Ведь купленную посуду мы, россияне, перед первым использованием обязательно начисто вымоем. Видимо, в стране, где придумали эту страшилку про отравленные фляжки, так делать не принято", - отметил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкЗаражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, михаил развожаев, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо), общество, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма