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Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
Продажа отравленных армейских фляжек на маркетплейсах и магазинах в канун празднования 80-летия Победы – новый фейк от Центра информационно-психологических... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T18:31
2025-05-06T18:31
2025-05-06T18:31
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Продажа отравленных армейских фляжек на маркетплейсах и магазинах в канун празднования 80-летия Победы – новый фейк от Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что верным признаком попытки обмана населения является упоминание российского ведомства без ссылок на первоисточник. Развожаев призвал жителей и гостей города не поддаваться на провокации и акцентировал, что в случае реальных предположений об угрозах, власти публикуют информацию на официальных источниках. "Житейское наблюдение: автор фейка явно не россиянин и при этом нечистоплотен. Ведь купленную посуду мы, россияне, перед первым использованием обязательно начисто вымоем. Видимо, в стране, где придумали эту страшилку про отравленные фляжки, так делать не принято", - отметил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкЗаражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк
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севастополь, крым, михаил развожаев, фейк, центр информационно-психологических операций (ципсо), общество, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма
Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
В Севастополе развенчали новый фейк ЦИПсО к 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Продажа отравленных армейских фляжек на маркетплейсах и магазинах в канун празднования 80-летия Победы – новый фейк от Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"ЦИПсО перед Днем Победы уже традиционно в "лучших" традициях пытается сеять ложь и панику. По чатам в Севастополе, как и в других городах, распространяют информацию о якобы отравленных фляжках, которые продаются в магазинах и на маркетплейсах. И люди начали эти сообщения пересылать друг другу", - написал он в Telegram.
Он отметил, что верным признаком попытки обмана населения является упоминание российского ведомства без ссылок на первоисточник. Развожаев призвал жителей и гостей города не поддаваться на провокации и акцентировал, что в случае реальных предположений об угрозах, власти публикуют информацию на официальных источниках.
"Житейское наблюдение: автор фейка явно не россиянин и при этом нечистоплотен. Ведь купленную посуду мы, россияне, перед первым использованием обязательно начисто вымоем. Видимо, в стране, где придумали эту страшилку про отравленные фляжки, так делать не принято", - отметил губернатор.
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