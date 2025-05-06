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Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка
Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка
Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T10:13
2025-05-06T10:13
2025-05-06T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.Как сообщалось, Алушта и шесть поселков городского округа обесточены из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствует в самой Алуште и населенных пунктах Партенит, Бондаренково, Малый Маяк, Утес, Кипарисное, Пушкино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка
Из-за масштабного отключения света в Алуште и на юге Крыма прокуратура начала проверку
10:13 06.05.2025 (обновлено: 10:57 06.05.2025)