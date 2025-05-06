https://crimea.ria.ru/20250506/otklyuchenie-sveta-v-alushte---prokuratura-provodit-proverku-1146226329.html

Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка

Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Масштабное отключение света в Алуште и на ЮБК - начата проверка

Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T10:13

2025-05-06T10:13

2025-05-06T10:57

прокуратура республики крым

алушта

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения света в Алуште и прилегающих поселках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.Как сообщалось, Алушта и шесть поселков городского округа обесточены из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствует в самой Алуште и населенных пунктах Партенит, Бондаренково, Малый Маяк, Утес, Кипарисное, Пушкино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

алушта

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, алушта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, энергосистема крыма