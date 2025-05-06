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Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
Россиянин приговорен к пяти с половиной годам заключения за публичное оправдание действий террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом заявили в пресс-службе УФСБ РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T20:09
2025-05-06T20:10
"крокус сити холл"
теракт
приговор
южный окружной военный суд
происшествия
новости
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россиянин приговорен к пяти с половиной годам заключения за публичное оправдание действий террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек. В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.Южный окружной военный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2 года. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица землиЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты
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"крокус сити холл", теракт, приговор, южный окружной военный суд, происшествия, новости, правосудие
Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам

За оправдание теракта в Крокус Сити Холле россиянина приговорили к 5,5 годам – ФСБ

20:09 06.05.2025 (обновлено: 20:10 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россиянин приговорен к пяти с половиной годам заключения за публичное оправдание действий террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.
Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек. В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.

"Установлено, что мужчина 1997 года рождения в интернет-мессенджере Telegram разместил комментарии, содержащие признаки публичного оправдания теракта, совершенного в "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года", – сказано в сообщении.

Южный окружной военный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2 года. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что 52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста.
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