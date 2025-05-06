https://crimea.ria.ru/20250506/opravdyval-terakt-v-krokuse--rossiyanina-prigovorili-k-55-godam-kolonii-1146259630.html

Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам

Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам

Россиянин приговорен к пяти с половиной годам заключения за публичное оправдание действий террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом заявили в пресс-службе УФСБ РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T20:09

2025-05-06T20:09

2025-05-06T20:10

"крокус сити холл"

теракт

приговор

южный окружной военный суд

происшествия

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правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россиянин приговорен к пяти с половиной годам заключения за публичное оправдание действий террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек. В марте следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СК России, непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск.Южный окружной военный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2 года. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 52-летний безработный житель поселка Советский в Крыму ответит за публичные призывы к уничтожению Крымского моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица землиЖитель Севастополя получил уголовное дело за экстремистские посты

https://crimea.ria.ru/20250322/god-nazad-proizoshel-terakt-v-krokus-siti-kholle-1145130842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, приговор, южный окружной военный суд, происшествия, новости, правосудие