https://crimea.ria.ru/20250506/obmen-voennoplennymi-i-massirovannaya-ataka-dronov--glavnoe-za-den-1146262507.html

Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день

Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день

Массированная атака украинских беспилотников на регионы. Обмен пленными между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин наградил министра чрезвычайных... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T22:59

2025-05-06T22:59

2025-05-06T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы. Обмен пленными между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко. МИД отреагировал на угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту на 9 мая. Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии. Загруженность летних поездов в Крым уже достигла 62 процентов.О главных акцентах минувшего дня в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленнымиРоссия и Украина провели обмен военнопленными – на Родину возвращены 205 российских военных, Киеву также переданы 205 человек, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время россияне находятся на территории Белоруссии. Беспилотный "рой" над РоссиейЗа минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.Реакция МИД на угрозы Киева Крымскому мосту на 9 маяУгрозы Владимира Зеленского нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Вообще международное сообщество понимает, кого взрастил этот самый Запад в центре Европы? Международные террористы с неонацистской прошивкой", – прокомментировала тему Захарова.Путин наградил главу МЧС КрымаПрезидент России Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко медалью "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Новый канцлер Германии избран со второй попыткиБундестаг во втором туре голосования поддержал кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкое информагентство Focus. По данным СМИ, лидер Христианско-демократического союза получил 325 голосов при необходимых 316. Против проголосовали 289 депутатов, трое воздержались.Ранее в первом туре голосования Мерцу не хватило шести голосов для избрания канцлером ФРГ.10 миллионов на чистоту Ливадийского паркаВ Крыму на уборку Ливадийского парка выделят 10 миллионов рублей и закрепят постоянный штат для ухода за объектом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В неудовлетворительном состоянии находится Ливадийский парк, а это одна из визитных карточек ЮБК и республики… Дополнительно на его уборку и расчистку будет выделено 10 миллионов рублей. Необходимо определить штат и ресурсы для постоянного ухода за объектом", – сказано в сообщении.Загруженность поездов в КрымЛетние поезда в Крым уже загружены на 62 процента, по сравнению с прошлым годом россияне активнее покупают билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Больше всего билетов продано в самый доступный класс – плацкарт – 60 процентов, в купе – 39 процентов, в вагоны класса СВ и люкс продан один процент билетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250506/zasukha-i-zamorozki-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-1146240738.html

https://crimea.ria.ru/20250506/kto-priedet-v-kiev-9-maya-k-zelenskomu-1146246514.html

https://crimea.ria.ru/20250506/otravlennye-armeyskie-flyazhki-na-marketpleysakh-i-v-magazinakh--novyy-feyk-1146257789.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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