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Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
Массированная атака украинских беспилотников на регионы. Обмен пленными между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин наградил министра чрезвычайных... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:59
2025-05-06T22:31
новости
новости крыма
главное за день
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы. Обмен пленными между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко. МИД отреагировал на угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту на 9 мая. Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии. Загруженность летних поездов в Крым уже достигла 62 процентов.О главных акцентах минувшего дня в подборке РИА Новости Крым.Обмен военнопленнымиРоссия и Украина провели обмен военнопленными – на Родину возвращены 205 российских военных, Киеву также переданы 205 человек, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время россияне находятся на территории Белоруссии. Беспилотный "рой" над РоссиейЗа минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.Реакция МИД на угрозы Киева Крымскому мосту на 9 маяУгрозы Владимира Зеленского нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Вообще международное сообщество понимает, кого взрастил этот самый Запад в центре Европы? Международные террористы с неонацистской прошивкой", – прокомментировала тему Захарова.Путин наградил главу МЧС КрымаПрезидент России Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко медалью "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Новый канцлер Германии избран со второй попыткиБундестаг во втором туре голосования поддержал кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкое информагентство Focus. По данным СМИ, лидер Христианско-демократического союза получил 325 голосов при необходимых 316. Против проголосовали 289 депутатов, трое воздержались.Ранее в первом туре голосования Мерцу не хватило шести голосов для избрания канцлером ФРГ.10 миллионов на чистоту Ливадийского паркаВ Крыму на уборку Ливадийского парка выделят 10 миллионов рублей и закрепят постоянный штат для ухода за объектом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В неудовлетворительном состоянии находится Ливадийский парк, а это одна из визитных карточек ЮБК и республики… Дополнительно на его уборку и расчистку будет выделено 10 миллионов рублей. Необходимо определить штат и ресурсы для постоянного ухода за объектом", – сказано в сообщении.Загруженность поездов в КрымЛетние поезда в Крым уже загружены на 62 процента, по сравнению с прошлым годом россияне активнее покупают билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Больше всего билетов продано в самый доступный класс – плацкарт – 60 процентов, в купе – 39 процентов, в вагоны класса СВ и люкс продан один процент билетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/ataki-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii--reaktsiya-kremlya-1146241230.html
https://crimea.ria.ru/20250506/dobrovoltsy-bars-krym-prokhodyat-podgotovku-po-opytu-spetsoperatsii-1146229056.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, новости крыма, главное за день, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, крым
Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день

Массированная атака беспилотников и обмен пленными – главное за день

22:59 06.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы. Обмен пленными между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко. МИД отреагировал на угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту на 9 мая. Бундестаг со второй попытки избрал Фридриха Мерца канцлером Германии. Загруженность летних поездов в Крым уже достигла 62 процентов.
О главных акцентах минувшего дня в подборке РИА Новости Крым.

Обмен военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными – на Родину возвращены 205 российских военных, Киеву также переданы 205 человек, сообщили в Минобороны РФ. В настоящее время россияне находятся на территории Белоруссии.

Беспилотный "рой" над Россией

За минувшие сутки российские военнослужащие сбили 202 украинских беспилотника. 32 дрона ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
25 беспилотников ВСУ сбили над тремя областями РФ во вторник днем – 15 над Орловской, семь – над Курской и три над Брянской областями. Еще 13 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над тремя регионами России.
Позже в Минобороны РФ добавили, что уничтожены еще 57 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом. В Севастополе объявили ракетную опасность, а Крымский мост закрыли для проезда транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что также ночью было ликвидировано еще два беспилотника, летевших на столицу России.
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
13:47
Атаки беспилотников ВСУ на регионы России – реакция Москвы

Реакция МИД на угрозы Киева Крымскому мосту на 9 мая

Угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Крымскому мосту 9 мая в очередной раз подтверждают террористическую и сущность поддерживаемого Западом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вообще международное сообщество понимает, кого взрастил этот самый Запад в центре Европы? Международные террористы с неонацистской прошивкой", – прокомментировала тему Захарова.
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
20:59Радио "Спутник в Крыму"
Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

Путин наградил главу МЧС Крыма

Президент России Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко медалью "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
21:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму

Новый канцлер Германии избран со второй попытки

Бундестаг во втором туре голосования поддержал кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкое информагентство Focus. По данным СМИ, лидер Христианско-демократического союза получил 325 голосов при необходимых 316. Против проголосовали 289 депутатов, трое воздержались.
Ранее в первом туре голосования Мерцу не хватило шести голосов для избрания канцлером ФРГ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
19:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому

10 миллионов на чистоту Ливадийского парка

В Крыму на уборку Ливадийского парка выделят 10 миллионов рублей и закрепят постоянный штат для ухода за объектом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В неудовлетворительном состоянии находится Ливадийский парк, а это одна из визитных карточек ЮБК и республики… Дополнительно на его уборку и расчистку будет выделено 10 миллионов рублей. Необходимо определить штат и ресурсы для постоянного ухода за объектом", – сказано в сообщении.
Отравленные фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
18:31
Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк

Загруженность поездов в Крым

Летние поезда в Крым уже загружены на 62 процента, по сравнению с прошлым годом россияне активнее покупают билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Больше всего билетов продано в самый доступный класс – плацкарт – 60 процентов, в купе – 39 процентов, в вагоны класса СВ и люкс продан один процент билетов.
Судак - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
12:51
Шторм накроет Крым на три дня
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Заголовок открываемого материала
23:16Ракетную опасность в Новороссийске отменили
22:59Обмен военнопленными и массированная атака дронов – главное за день
22:54Летели на Москву: сбито еще три БПЛА
22:48В Севастополе открыли рейд
22:39Крымский мост открыт для проезда
22:31Севастопольские самбисты взяли бронзу в Международном турнире
22:23В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:06Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве
22:01Угрозу ракетной опасности объявили в Новороссийске
21:50В Воронеж из Крыма приехала копия скульптуры Воина-освободителя
21:3957 беспилотников сбили над Крымом и еще пятью регионами
21:38Крымский мост закрыт для транспорта
21:36Ракетная тревога объявлена в Севастополе
21:33Засуха и заморозки: что будет с урожаем в Крыму
21:15"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие таблички
20:59Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
20:40В Сумской области усилили принудительную эвакуацию
20:21ОРВИ и коронавирус в Крыму отступают – заболеваемость снизилась на 25%
20:09Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
19:55По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии
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