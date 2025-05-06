https://crimea.ria.ru/20250506/obmen-plennymi-205-rossiyskikh-boytsov-vernulis-na-rodinu-1146243396.html

Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину

Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T14:50

2025-05-06T14:50

2025-05-06T15:10

россия

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обмен пленными

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Освобожденных военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При их возвращении из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в российском оборонном ведомстве.19 апреля российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, обмен пленными, новости, министерство обороны рф