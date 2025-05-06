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Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину
Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину
Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:50
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россия
украина
обмен пленными
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Освобожденных военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При их возвращении из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в российском оборонном ведомстве.19 апреля российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, украина, обмен пленными, новости, министерство обороны рф
Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся днем во вторник

14:50 06.05.2025 (обновлено: 15:10 06.05.2025)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, в результате обмена на родину возвращены 205 российских военных, Киеву переданы 205 человек.
"6 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Освобожденных военных доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При их возвращении из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в российском оборонном ведомстве.
19 апреля российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246.
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РоссияУкраинаОбмен пленнымиНовостиМинистерство обороны РФ
 
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