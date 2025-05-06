https://crimea.ria.ru/20250506/novosti-svo-shokiruyusche-tsifry-poter-kieva-za-sutki-1146237942.html
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:16
2025-05-06T13:16
2025-05-06T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе американские, британские и французские. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, вражеский склад боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 250 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили почти 300 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" ликвидировала свыше 400 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая британскую установку Braveheart и французскую Caesar.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 200 человек, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 50 неонацистов, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе. Средства ПВО уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
Новости СВО: российские военные за сутки боев уничтожили еще более 1400 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе американские, британские и французские. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, вражеский склад боеприпасов.
Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 250 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили почти 300 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" ликвидировала свыше 400 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая британскую установку Braveheart и французскую Caesar.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 200 человек, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 50 неонацистов, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе. Средства ПВО уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.
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