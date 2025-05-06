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Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки
Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T13:16
2025-05-06T13:16
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе американские, британские и французские. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, вражеский склад боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 250 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили почти 300 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" ликвидировала свыше 400 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая британскую установку Braveheart и французскую Caesar.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 200 человек, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 50 неонацистов, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе. Средства ПВО уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: шокирующе цифры потерь Киева за сутки

Новости СВО: российские военные за сутки боев уничтожили еще более 1400 боевиков ВСУ

13:16 06.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев на всех фронтах спецоперации ликвидировали еще более 1400 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе американские, британские и французские. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 225 боевиков, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, вражеский склад боеприпасов.
Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 250 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили почти 300 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" ликвидировала свыше 400 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая британскую установку Braveheart и французскую Caesar.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 200 человек, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 50 неонацистов, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе. Средства ПВО уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.
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