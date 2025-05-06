https://crimea.ria.ru/20250506/nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-moskvu--chto-izvestno-1146222350.html
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:01
2025-05-06T06:01
2025-05-06T06:04
сергей собянин
москва
новости
министерство обороны рф
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Около часа ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.По информации градоначальника, около двух часов ночи силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.Около половины третьего ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, подчеркнул Собянин.На месте падения обломков, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, уточнил мэр столицы и подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, москва, новости, министерство обороны рф, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
При атаке на Москву сбиты 19 беспилотников – Собянин
06:01 06.05.2025 (обновлено: 06:04 06.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Около часа ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.
По информации градоначальника, около двух часов ночи силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.
Около половины третьего ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, подчеркнул Собянин.
На месте падения обломков, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, уточнил мэр столицы и подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.
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