Рейтинг@Mail.ru
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250506/nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-moskvu--chto-izvestno-1146222350.html
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:01
2025-05-06T06:04
сергей собянин
москва
новости
министерство обороны рф
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_28f7d36651bc335cff27a9055720c829.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Около часа ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.По информации градоначальника, около двух часов ночи силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.Около половины третьего ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, подчеркнул Собянин.На месте падения обломков, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, уточнил мэр столицы и подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_795b19b81ea8bb80f0f94c0cad3fa1b4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, новости, министерство обороны рф, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Ночной налет беспилотников на Москву – что известно

При атаке на Москву сбиты 19 беспилотников – Собянин

06:01 06.05.2025 (обновлено: 06:04 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Около часа ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.
По информации градоначальника, около двух часов ночи силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.
Около половины третьего ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, подчеркнул Собянин.
На месте падения обломков, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, уточнил мэр столицы и подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей СобянинМоскваНовостиМинистерство обороны РФПВОБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек
09:10Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в Аджимушкае
08:48Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма
08:42Из-за аварии на сетях обесточены Алушта и шесть поселков
08:21"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине
07:39Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
07:36В многоэтажке в Свердловской области взорвался газ
07:07В одном из районов Курской области эвакуируют жителей
06:31Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников
06:2210 беспилотников сбили над Пензенской областью
06:10Удар ВСУ полностью обесточил Рыльск в Курской области – ранены подростки
06:01Ночной налет беспилотников на Москву – что известно
00:01Опять +25: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
23:16В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
21:43Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
21:32Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
21:16Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
20:56В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей
20:28Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая
Лента новостейМолния