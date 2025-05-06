https://crimea.ria.ru/20250506/nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-moskvu--chto-izvestno-1146222350.html

Ночной налет беспилотников на Москву – что известно

Ночной налет беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Ночной налет беспилотников на Москву – что известно

В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T06:01

2025-05-06T06:01

2025-05-06T06:04

сергей собянин

москва

новости

министерство обороны рф

пво

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Около часа ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.По информации градоначальника, около двух часов ночи силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.Около половины третьего ночи силы ПВО Минобороны РФ сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, подчеркнул Собянин.На месте падения обломков, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, уточнил мэр столицы и подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, министерство обороны рф, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)