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Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
К моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных. Такую статистику в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T16:24
2025-05-06T16:24
2025-05-06T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. К моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных. Такую статистику в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Он напомнил, что через неделю после освобождения Крыма областная комиссия начала обобщать материалы, которые получали в районах, о преступлениях в отношении мирных жителей, уничтоженных на территории полуострова. В отдельные категории были выделены принудительно вывезенные из Крыма, а также советские военнопленные.По его словам, немецко-фашистские захватчики размещали свои карательные лагеря "веером" по территории всего полуострова. В общей сложности количество мест принудительного содержания советских военнопленных переваливало за полсотни.Были такие лагеря, которые существовали практически с первых дней оккупации Крыма и до его освобождения, а некоторые существовали считанные дни: там люди содержались в хозпостройках или просто под открытым небом, добавил он.Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войныФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуРассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, фашизм, новости крыма, владимир бобков
Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
В Крыму жертвами фашистов стали 47 тысяч советских военнопленных – историк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. К моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных. Такую статистику в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
Он напомнил, что через неделю после освобождения Крыма областная комиссия начала обобщать материалы, которые получали в районах, о преступлениях в отношении мирных жителей, уничтоженных на территории полуострова. В отдельные категории были выделены принудительно вывезенные из Крыма, а также советские военнопленные.
"Общая цифра, которую зафиксировали тогда, в 1944 году, составляла 47 тысяч человек. Это жертвы из числа военнопленных. Такие действия были результатом геноцида советского народа на территории нашего полуострова", - рассказал Бобков в ходе презентации в пресс-центре РИА Новости Крым своей новой книги об истории лагеря советских военнопленных в Бахчисарайском районе.
По его словам, немецко-фашистские захватчики размещали свои карательные лагеря "веером" по территории всего полуострова. В общей сложности количество мест принудительного содержания советских военнопленных переваливало за полсотни.
Были такие лагеря, которые существовали практически с первых дней оккупации Крыма и до его освобождения, а некоторые существовали считанные дни: там люди содержались в хозпостройках или просто под открытым небом, добавил он.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными
и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года.
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