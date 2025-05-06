https://crimea.ria.ru/20250506/nazvano-chislo-unichtozhennykh-fashistami-sovetskikh-voennoplennykh-v-krymu-1146246870.html

Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму

Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму

К моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных. Такую статистику в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T16:24

2025-05-06T16:24

2025-05-06T16:24

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

история

память

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

фашизм

новости крыма

владимир бобков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135561626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aef84f2ce055bdd5366f993b8c77e184.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. К моменту освобождения Крыма в 1944 году жертвами фашистов на полуострове стали 47 тысяч советских военнопленных. Такую статистику в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил историк, председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Он напомнил, что через неделю после освобождения Крыма областная комиссия начала обобщать материалы, которые получали в районах, о преступлениях в отношении мирных жителей, уничтоженных на территории полуострова. В отдельные категории были выделены принудительно вывезенные из Крыма, а также советские военнопленные.По его словам, немецко-фашистские захватчики размещали свои карательные лагеря "веером" по территории всего полуострова. В общей сложности количество мест принудительного содержания советских военнопленных переваливало за полсотни.Были такие лагеря, которые существовали практически с первых дней оккупации Крыма и до его освобождения, а некоторые существовали считанные дни: там люди содержались в хозпостройках или просто под открытым небом, добавил он.Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы об издевательствах над советскими военнопленными и расправах над ними в концентрационных лагерях в Симферополе и Бахчисарае. В числе документов, впервые представленных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, протокол допроса свидетеля Ибраима Муждабаева от 16 декабря 1974 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войныФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуРассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, фашизм, новости крыма, владимир бобков