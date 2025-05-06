https://crimea.ria.ru/20250506/nad-penzenskoy-oblastyu-sbili-18-bespilotnikov-1146222794.html

Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников

Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников

В ночь на вторник над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T06:31

2025-05-06T06:31

2025-05-06T06:50

александр гусев

воронежская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.При падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля "Газель", перечислил Гусев. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке.На всех объектах уже работают оперативные службы, подчеркнул губернатор.Также ночью во вторник 10 беспилотников сбили над Пензенской областью.Налет беспилотников отразили в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)