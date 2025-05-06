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Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников
Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников
В ночь на вторник над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:31
2025-05-06T06:31
2025-05-06T06:50
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.При падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля "Газель", перечислил Гусев. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке.На всех объектах уже работают оперативные службы, подчеркнул губернатор.Также ночью во вторник 10 беспилотников сбили над Пензенской областью.Налет беспилотников отразили в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Над Воронежской областью сбили 20 беспилотников
20 беспилотников сбили над Воронежской областью
06:31 06.05.2025 (обновлено: 06:50 06.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В ночь на вторник над Воронежской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Всего за минувшую ночь на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены и подавлены около 20 вражеских беспилотников. Пострадавших и крупных повреждений на земле нет", – сказано в сообщении.
При падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля "Газель", перечислил Гусев. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке.
На всех объектах уже работают оперативные службы, подчеркнул губернатор.
Также ночью во вторник 10 беспилотников сбили
над Пензенской областью.
Налет беспилотников отразили
в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.
В Курской области
из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.
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