https://crimea.ria.ru/20250506/na-dorogakh-kryma-v-dtp-pogibli-troe-i-postradali-bolee-20-chelovek-1146226089.html
На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек
На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек - РИА Новости Крым, 06.05.2025
На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек
Три человека погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T09:25
2025-05-06T09:25
2025-05-06T09:16
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146157922_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_16b9e1fc18e3318ec701be4a4a9a2c90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.171 раз за неделю правоохранители задерживали водителей в состоянии опьянения, в том числе 17 водителей повторно привлекли за пьяную езду. За это, напомнили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность.Самой распространенной причиной трагических аварий на дорогах госавтоинспекторы называют выезд на встречную полосу.Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму неделей ранее. С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и четыре получили травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человекаВ Симферополе загорелась машинаКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146157922_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_34b4d6384ee97a92a334e56ba4514333.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, госавтоинспекция крыма
На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек
Госавтоинспекция: в Крыму за неделю в ДТП погибли три человека и более 20 получили травмы