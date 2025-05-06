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На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек

На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек - РИА Новости Крым, 06.05.2025

На дорогах Крыма в ДТП погибли трое и пострадали более 20 человек

Три человека погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T09:25

2025-05-06T09:25

2025-05-06T09:16

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происшествия

госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.171 раз за неделю правоохранители задерживали водителей в состоянии опьянения, в том числе 17 водителей повторно привлекли за пьяную езду. За это, напомнили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность.Самой распространенной причиной трагических аварий на дорогах госавтоинспекторы называют выезд на встречную полосу.Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму неделей ранее. С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и четыре получили травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человекаВ Симферополе загорелась машинаКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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